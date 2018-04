Pääkirjoitus

Pakkoavioliitoista on syytä tehdä rikos

Ihmisoikeusliitto on jättänyt oikeusministeri Antti Häkkäselle (kok) vetoomuksen pakko­avio­liittojen kriminalisoinnista. Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 5 000 kansalaista. Vaikka ilmiö ei tiettävästi ole Suomessa ainakaan vielä kovin laaja, pakkoavioliittojen kriminalisointi on tarpeen.



Pakkoavioliitto on eri asia kuin järjestetty avioliitto, joka on yleinen monissa kulttuureissa. Pakkoavioliiton uhriksi voi tyypillisessä tapauksessa joutua Suomessa asuva maahanmuuttajaperheen alaikäinen tyttö, jonka vanhemmat naittavat aiemmin tuntemattoman, ulkomailla asuvan miehen kanssa. Pakkoavioliittoihin sisältyy usein myös fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa.



Avioliittoon pakottaminen on useissa kansainvälisissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi. Pakkoavioliitoista voidaan nykyisin tuomita rikoslain mukaan muun muassa ihmiskauppana. Tämä ei kuitenkaan Ihmisoikeusliiton mukaan riitä syyllisten rankaisemiseksi eikä uhrin suojelemiseksi. Esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Britannia ovat jo kriminalisoineet pakkoavioliitot.



Kriminalisointi antaisi myös Suomessa selvän viestin siitä, ettei avioliittoon pakottamista hyväksytä. Samalla se tarjoaisi uhreille mahdollisuuden puolustautua.