Venäjä seuraa Armenian kuohuntaa oudon hiljaisena

jo muutaman viikon ravistaneille yhä suuremmille mielenosoituksille löytää helposti syitä. Vähemmän ilmeisiä ovat syyt siihen, että Venäjä on ainakin toistaiseksi seurannut poikkeuksel­lisesti toimettomana naapurimaassaan niin sanottujen värivallankumousten kaavaa noudattavaa kansainliikettä Moskovalle ystävällismielistä hallitusta vastaan.Pääsyy kolme viikkoa jatkuneeseen kuohuntaan on se, että vuosikymmenen Armeniaa presidenttinä johtanut Serž Sargsjan tarrautui valtaan.Oltuaan presidenttinä enimmäismääräksi säädetyt kaksi kautta Sargsjan vei ­läpi perustuslain muutoksen, jolla pää­osa vallasta siirrettiin pääministerille, ja nostatti itsensä parlamenttienemmistönsä turvin pääministeriksi. Mielenosoitukset saivat hänet väistymään viikossa, mutta protestit paisuivat ja huipentuivat keskiviikkona sen jälkeen, kun vanhan hallituspuo­lueen edustajat kieltäytyivät tukemasta protestiliikkeen johtajan Nikol Pašinjanin valintaa pääministeriksi.Protesteissa on hyvin paljon kyse henkilöistä, mutta armenialaisia ovat suututtaneet vallan kahmimisen lisäksi korruptio ja talous.Vajaan kolmen miljoonan asukkaan ­Armeniassa talous on viime vuodet ­kasvanut melko ripeästi, mutta vuosi­kymmenen vaihteen talousromahduksen vaikutukset tuntuvat yhä. Sargsjanin lupaama korruption kitkeminen on ollut vajaata.lkopolitiikka ei kuitenkaan kuulu protestien syihin. Tämä selittää kansanliikkeille allergisen Vladimir Putinin pidättyväisyyttä maassa, jolla on vahvat talouden ja puolustuksen kytkökset Venäjään.Venäjä aseistaa ja kulissien takana ­tukee Armeniaa sen pitkässä konfliktissa Vuoristo-Karabahin alueesta itäisen naapurinsa Azerbaidžanin kanssa. Venäjä ­ylläpitää konfliktia aseistamalla myös Azerbaidžania, mutta kalliimmalla.Läntistä naapuriaan Turkkia Armenia syyttää vuonna 1915 alkaneesta armenialaisten kansanmurhasta.Armenialla ei ole maarajaa Venäjän kanssa, mutta poliittisesti sillä ei ole vaihtoehtoja riippuvuudelle Venäjästä. Tämä tiedetään hyvin Moskovassa.