Pääkirjoitus

Viikin lehmien kesä alkaa

Tänään

lauantaina alkaa lehmien kesäkausi, ainakin Viikissä, Helsingin yliopiston koe- ja opetus­tilalla. Laidunkauden avajaisia järjestetään muuallakin Suomessa kevään edetessä.Ainakin lapsiperheiden on hauska ­seurata laitumelle laskua. Etenkin vasikat koikkelehtivat ilmiselvästi riemuissaan, kun ne pääsevät vapaaseen ulkoilmaan ja aikanaan tuoreen ravinnon äärelle.Samalla lapsille voi opettaa, mistä ­tulee jääkaapista ruokapöytään nostet­tava maito. Jotkut kaupunkilais­lapset ­eivät ehkä ole koskaan nähneet elävää lehmää.Eläinsuojelulaki vaatii, että parsinavetoissa pidettävien lehmien on päästävä ulos laiduntamaan vähintään 60 päivää kesäisin. Pihattonavetoissa laidunnuspakkoa ei ole.Uuden eläinsuojelulain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020. Parsinavettojen määrä hiipuu ajan mittaan.Eläimen oman hyvinvoinnin kohenemisen lisäksi myös kuluttajalla on parempi mieli, kun lehmä on päässyt elämään lajille tyypillisesti, liikkumaan riittävästi ja nauttimaan ulkoilmasta.Jokunen vuosi sitten pohdittiin, olisiko vapaan lehmän maidolle kysyntää. Nykyisin sitä saa kaupoista.