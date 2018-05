Pääkirjoitus

Suurvallan ulkopolitiikan ei pidä olla osto- ja myyntiliike

hallitus on jäädyttänyt osallistumisensa yhdysvaltalaisen erikoissyyttäjän selvityksiin Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan mahdollisista laittomista Venäjä-yhteyksistä.Samaan aikaan keskiamerikkalainen Guatemala siirtää Israelissa lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin Trumpin aiempaa esimerkkiä noudattaen.Tällaista on kaupankäyntiin perustuva tai hienommin sanottuna transaktio­pohjainen ulkopolitiikka, jonka Trump on nostanut Yhdysvaltojen toiminnassa ennennäkemättömään asemaan. Seurausten kirjo alkaa nyt näkyä.Oman edun tavoittelu kuuluu pääperiaatteisiin kaikkien maiden ulkopolitii­kassa. Varsinkin demokraattisten oikeusvaltioiden kohdalla sen pitäisi kuitenkin tarkoittaa laajaa kansallista etua sovitettuna yhteisiin periaatteisiin ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän velvoitteisiin.Yhteinen vakaus ja ennustettavuus häviävät nyt Yhdysvaltojen valinnoissa toistuvasti Trumpin henkilökohtaiselle edulle ja muiden maiden toimissa arvioille Trumpin mahdollisista reaktioista.Ukrainassa päätös jäädyttää osallistuminen Trumpia raivostuttaviin erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkimuksiin on selvässä yhteydessä Yhdysvaltojen ­viime vuoden lopussa tekemään päätökseen myydä asejärjestelmiä Ukrainalle, joka käy sotaa itäosissaan Venäjän johtamia kapinallisia vastaan.Yhdysvaltojen ulko- ja puolustusministeriöt antoivat luvat Javelin-panssarin­torjuntaohjusten viennille Ukrainaan maaliskuussa. Apu Muellerin tutkimuk­sille jäädytettiin huhtikuussa.uatemalan hallitus vuorostaan siirsi päättyvällä viikolla lähetystönsä Jerusalemiin samaan aikaan, kun presidentti Jimmy Morales jatkoi hyökkäyksiään YK:n perustamaa Guatemalan korruptiota ja ­ihmisoikeusrikoksia tutkivaa komissiota vastaan.Trumpia alusta asti tukeneen Moralesin linjaa selittää osin hänen kuulumisensa konservatiiviseen kristilliseen herätysliikkeeseen. Mutta toimillaan hän hakee Trumpilta tukea Guatemalan vanhaan eliittiin ja häneen itseensä kohdistuvan korruptiotutkinnan pysäyttämiselle.