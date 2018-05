Pääkirjoitus

Pienin eduskuntapuolue juhlii tasavuosiaan

Eduskuntapuolueista

pienin, kristillisdemokraatit, täyttää viikonloppuna 60 vuotta.Suomen kristillinen liitto sai ­läpi ensimmäisen kansanedustajansa Raino Westerholmin vuoden 1970 vaaleissa. Siitä pitäen puolue on sinnitellyt eduskunnassa muutaman edustajan voimin.Vaalimenestys johtuu paljolti onnistuneista vaaliliitoista muiden puolueiden kanssa. Kannattajat ovat olleet mesta­reita keskittämään äänensä.Nykyään puolueella on viisi kansanedustajaa. Se ei enää ole pienin eduskuntaryhmä, kun Harry Harkimo erosi kokoomuksesta ja perusti oman ryhmänsä.Hallitukseen kristillisdemokraatteja on tarvittu kahteen otteeseen: Esko Ahon (kesk) porvarihallitukseen 1990-luvun ­alkuvuosina sekä Jyrki Kataisen (kok) kuuden puolueen kokoonpanoon tämän vuosikymmenen alkupuolella. Hallituspohja jatkoi loppuvaalikauden pääministerinään Alexander Stubb (kok).Puolueessa on kautta aikain pohdittu, millainen rooli kristinuskolla on sen politiikassa. Bjarne Kalliksen aikana puolue vaihtoi nimensä ja siirtyi lähemmäs saksalaismallista kristillis­demokratiaa. Päivi Räsäsen aikana linjaa palautettiin uskonnolliseen suuntaan. Nyt profiili on ollut matalampi.