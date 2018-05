Pääkirjoitus

Suomi ja Viro katsovat maailmaa yhdessä

Tänään

K

maanantaina Tallinnassa nähdään harvinainen tapahtuma. Viron ja Suomen hallitukset pitävät yhteisen juhlakokouksen. Sillä on tarkoitus juhlistaa molempien maiden itsenäisyyden sadan vuoden mittaista taivalta.Yhteiskokoukset kertovat Viron ja Suomen välisestä erityissuhteesta. Virolle kokous on ensimmäinen laatuaan. Suomi ja Ruotsi järjestivät vastaavan yhteis­kokouksen Hämeenlinnassa vuonna 2009, kun tuli kuluneeksi kaksisataa vuotta valtiollisen rajan piirtämisestä suomalaisten ja ruotsalaisten välille.Tallinnan yhteisistunnossa on paljon symboliikkaa, mutta kokouksen asialista kuvaa hyvin sitä, millaiset kysymykset yhdistävät kahta valtiota ja yhteiskuntaa.Liikenneyhteydet ovat jo nyt vahva ­side Suomen ja Viron välillä, mutta maita yhdistävä tunneli olisi historiallinen harppaus yhteyksien laadussa.Digitaalisissa yhteyksissä Suomi ja Viro ovat molemmat maailman kärkimaita. Monilla alueilla Viro on edustanut kaikkein terävintä kärkeä, josta myös Suomi on voinut ottaa oppia.Koulutus ja kulttuuri ovat olleet tär­keitä kummankin kansakunnan muotoutumisessa, mutta niiden merkitys on ­suuri myös maiden tulevassa kehityksessä. Aiheiden nostaminen yhteiskokouksen asialistalle heijastuu toivon mukaan myös niiden painoarvoon kotimaassa.Kokouksen neljäs aihe eli keskustelu Euroopan kehityksestä on samalla muistutus maiden nykyisestä asemasta. Viro ja Suomi ovat nykyisin osaltaan mukana tekemässä maanosaa koskevia päätöksiä eivätkä vain ole päätösten kohteita.ahden naapurimaan peräkkäiset juhlavuodet ovat hyvä kohta tarkastella maiden keskinäistä suhdetta ja asemaa maailmassa.Viro ja Suomi voivat olla varsin tyy­tyväisiä saavutuksiinsa. Kummankaan maantieteellinen sijainti ei ole ollut helppo, eikä historia ole kohdellut maita silkkihansikkain.Siitä huolimatta naapurit kuuluvat nykyisin myönteisellä tavalla kadehdittujen maiden joukkoon. Suomi sai tämän aikaan pie­nenä maana, varsin myöhään mutta nopeasti, Viro vielä pienempänä, vielä myöhemmin ja vielä nopeammin.