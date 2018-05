Pääkirjoitus

Hallituksen puuhaama kielikokeilu kuivuu kasaan

ajama kokeilu ruotsin kielen korvaamisesta peruskoulun pakollisena B1-kielenä jollakin muulla kielellä on kuivumassa kasaan.Viidessä kokeiluun ilmoittautuneessa kunnassa kiinnostuneita oppilaita ilmaantui yhteensä vain joitakin kymmeniä. Vain Savonlinnassa saadaan varmuudella yksi 16 oppilaan ryhmä. Ruotsin pakollisuudesta luopuminen ei siten kiinnostanut laajemmin edes Itä-Suomessa.Kokeiluun ilmoittautui alun perinkin vain kuusi kuntaa, joista Kaustinen perui osallistumisensa sen jälkeen, kun kunnanhallitus oli kumonnut sivistyslautakunnan aiemman päätöksen asiasta. Kaustinen sijaitsee Keski-Pohjanmaalla aivan ruotsinkielisen asutuksen kyljessä.Kielikokeilu oli alkujaan perussuomalaisten ja sittemmin hallitukseen jääneiden sinisten ajama ehdotus. Nämä puolueet ovat vastustaneet ruotsin kielen ­pakollisuutta peruskoulussa.Ruotsin kielestä luopuminen on oppilaalle riski, koska työelämässä monessa tehtävässä edellytetään ruotsin kielen taitoa. Yhden kielen karsimisen sijaan oppilaita kannattaisi motivoida paremmin ­sekä ruotsin että muiden kielten opiskeluun, koska monipuolinen ja toimiva kielitaito on koko ajan tärkeämpää.