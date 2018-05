Pääkirjoitus

Näinä viikkoina ydinaseriisunnalla käydään vaarallista peliä

Ydinaseiden

leviäminen ja ponnistukset sen ehkäisemiseksi kuuluvat ihmiskunnan kohtalon­kysymyksiin. Tulevina päivinä ja viikkoina vallitsee dramaattinen epävarmuus siitä, mihin suuntaan kehitys kääntyy ponnistuksissa rajoittaa ydinaseiden määrää ja estää niiden leviäminen yhä uusien valtioiden käsiin.Yksi ratkaiseva hetki on edessä lauantaina 12. toukokuuta, kun presidentti Donald Trumpin on määrä ilmoittaa, irtautuuko Yhdysvallat Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvontasopimuksesta. Irtautuminen tapahtuisi käytännössä niin, että Trump palauttaisi voimaan pakotteet, jotka määrättiin Irania vastaan aiemmin sen epäiltyjen ydinasehankkeiden vuoksi.Päätös ei automaattisesti kaataisi sopimusta, jonka osapuolia olivat Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi muut YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat – Britannia, Kiina, Ranska ja Venäjä – sekä Saksa ja EU. Iran on kuitenkin varoittanut voivansa itsekin vetäytyä sopimuksesta. Presidentti Hassan Ruhani toisti maanantaina Iranin aiemman vakuutuksen, jonka mukaan maa ei aio kehittää ydinasetta, mutta samalla varoitti, ­että Iran ”vastustaa raivoisasti” yrityksiä vaikutusvaltansa heikentämiseksi.Ranskan ja Saksan johtajat Emmanuel Macron ja Angela Merkel ovat kumpikin vuorollaan käyneet Washingtonissa puolustamassa sopimusta, joka on heidän mukaansa ainoa tapa pitää Iranin ydinohjelma valvonnassa. Samaan aikaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on käynyt kovaa kampanjaa sopimusta vastaan.Iran-sopimuksen kaatuminen lisäisi Syyrian alueella käytävän Iranin ja Israelin sodan vaaraa, mutta ennen kaikkea se monimutkaistaisi entisestään Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamista. Sen todennäköiseksi ajankohdaksi on vahvistumassa kesäkuun puoliväli ja odotetuksi tapaamispaikaksi Singapore.uipputapaamisen valmistelu on suhteellisesta uutishiljaisuudesta päätelleen edennyt ratkaisuvaiheisiin. Edessä on vaikeasti hallittava monimutkainen kokonaisuus, johon kuuluvat Korean jaetun niemimaan tulevaisuus, Japanin ja muiden lähialueiden sotilaallinen turvallisuus sekä Kiinan geopoliittinen asema.Kaikkein merkittävimpänä asiakohtana ovat Pohjois-Korean ydinaseet, joita maalla on yhdysvaltalaisarvioiden mukaan valmiina 20–60.Pohjois-Korean laajan ja monilonkeroisen ydinaseohjelman lakkauttaminen ja ydinaseiden purkaminen kansainvälisessä valvonnassa olisi hanke, joka rinnalla Iranin ydin­ohjelman valvonta on ollut yksinkertaista.ran-sopimuksen romuttaminen kuukausi ennen Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean huippukokouksen arvioitua ajankohtaa tekisi uuden ja paljon vaikeammin toteutettavan sopimuksen solmimisen Pohjois-Korean kanssa entistäkin vaikeammaksi.Huipputapaamiselta ei parhaassakaan tapauksessa odoteta yksityiskohtaista kertaratkaisua Korean niemimaan ongelmiin, mutta tuloksen pitäisi sisältää pääperiaatteet ydinaseriisunnalle.Varsinkin Japanissa on kasvanut huoli, että näyttäviin pikavoittoihin mieltynyt Trump esimerkiksi hyväksyy sopimuksen Pohjois-Korean mannertenvälisten ohjusten romuttamisesta ja Yhdysvaltojen joukkojen vähentämisestä Etelä-Koreassa ilman varsinaista sopimusta ydinaseista ja Japaniin yltävistä keskimatkan ohjuksista.Ydinaseriisunta ja vakaus Korean niemimaalla olisivat kaikkien etu. Tavoitteiden vaarantaminen horjuttamalla Iran-sopimusta on vastuutonta ja kaikille vaarallista.