Pääkirjoitus

Taas oli pitkä viikonloppu ja työpaikoilla väki vähissä

viikolle osui helatorstai. Se on useimmilla aloilla vapaapäivä, mutta moni piti vapaata vielä perjantainakin.Palkansaajat kiittävät yhdestäkin ylimääräisestä vapaapäivästä. Vielä iloisempi olo on, jos perjantain on voinut järjestellä vapaaksi. Moni on suunnannut kesäasunnolleen panemaan paikkoja kuntoon. Kotonakin kevät on puutarhatöiden aikaa.Työnantajaa irrallinen vapaapäivä ei ilahduta samalla tavalla. Jokainen yli­määräinen vapaapäivä tekee samalla ylimääräisen kuopan yrityksen tuotantoon. Mikäli tuotanto on pyhistä huolimatta ­pidettävä käynnissä, palkkakustannukset nousevat sillä viikolla.Pitkä viikonloppu ei ole mitenkään suomalainen ilmiö. Monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa on vielä yleisempää rakentaa yksittäisestä arkivapaasta ja sen lähellä olevasta viikonlopusta silta, jolloin saadaan ainakin neljän vapaapäivän yhtämittainen jakso.Keskelle viikkoa osuvat vapaapäivät ovat tuotannon kannalta monin tavoin ongelmallisia. Tuotannon kannalta olisi järkevämpää, jos vapaat sijoittuisivat ­viikonlopun kylkeen.Juha Sipilän (kesk) hallitus kaavaili niin sanotussa pakkolakipaketissaan, että loppiainen ja helatorstai olisivat palkattomia vapaapäiviä. Jos työpäivä osuisi näille ­pyhille, siitä saisi vain yksinkertaisen palkan. Pakkolakeja ei tullut, ja kilpailu­kykysopimuksen mukainen vuosityöajan pidennys on toteutettu eri aloilla toisistaan huomattavasti poikkeavalla tavalla. Kaikilla aloilla ja kaikissa töissä kiky-tunteja ei edes ole käytännössä toteutettu.oppiaisen ja helatorstain muuttaminen tavallisiksi työpäiviksi on ollut työnantajajärjestöjen tavoitteena jo vuosikymmeniä. Kahden kirkollisen juhlapyhän sijoittelu on vuosien saatossa elänyt Suomessa.Vuosina 1973–1991 helatorstaita vietettiin jo edellisen viikonlopun lauantaina. Tämä arkipyhä siirrettiin alkuperäiselle paikalleen kirkolliskokouksen aloitteesta presidentti Mauno Koiviston aikana. Talousmiehenä Koivisto ei muutoksesta ­pitänyt, joten hän lykkäsi muutoksen voimaantulon niin pitkälle kuin presidentin valtaoikeudet antoivat myöten.