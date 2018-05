Pääkirjoitus

Malesian demokratia selvisi monimutkaisesta kokeesta

Etelä-Aasiassa

autoritaarisuus on edennyt monessa maassa demokratian kustannuksella. Siksi Malesiassa viime viikolla vallanvaihtoon johtaneet vaalit olivat alueellisestikin merkittävä tapahtuma. Hyvässä järjestyksessä sujuneita vaaleja voi tarkemmin katsottuna pitää osoituksena siitä, miten epätoivoisen monimutkaiselta vaikuttavissa olosuhteissa parlamentaarinen demokratia voi lopulta säilyä hengissä.Erikoista on jo se, että vakavan korruptioskandaalin kolhiman politiikan uudistajaksi valittiin 92-vuotias Mahathir Mohamad, joka ehti jo aiemmin 78 vuoden kypsässä iässä väistyä pääministerin tehtävistä. Nyt hän on maailman vanhin vaaleissa valittu hallituksen päämies.Malesia on varsinkin taloudellisesti menestystarina, ja Mahathirilla on ollut siinä keskeinen rooli. Hänellä on kuitenkin edessään myös Malesian monikulttuurisen rakenteen suuria kysymyksiä.Malesialaiset jakautuvat pääosin malaijeihin sekä intialaista ja kiinalaista alkuperää oleviin väestöryhmiin. Muslimi­enemmistön ohessa maassa on suuret ­vähemmistöt muiden muassa buddha­laisia, kristittyjä ja hinduja. Kirjoa täydentävät yhdeksän malaijilaista sulttaania, joista kukin on vuorollaan viiden vuoden kauden Malesian kuninkaana.llessaan aiemmin 22 vuotta pääministerinä Mahathir piti maansa järjestyksessä talouskasvulla, malaijiväestön aseman parantamisella ja kovalla kurilla.Hallitusliittouman 60 vuotta jatkunut valtakausi katkesi, kun vuodesta 2009 pääministerinä olleen Najib Razakin kerrottiin siirtäneen itselleen noin 700 miljoonan euron edestä julkisia varoja.Mahathir perusti uuden puolue­ryhmän ja peittosi Najibin vaaleissa. Uusi ryhmä on kuitenkin hutera, ja Mahathir on tarvinnut tuekseen myös entisen päävastustajansa Anwar Ibrahimin.Perjantaina ilmoitettiin, että kuningas aikoo armahtaa Anwarin, jonka aikoinaan sekä Mahathir että myöhemmin ­Najib järjestivät vankilaan ilmeisen poliittisin perustein tuomittuna sodomiasta.Voi päätellä, että Malesian demokratia on aika omaleimaista. Sen suurin saavutus on väestöryhmien rinnakkainelon jatkuminen sopuisana.