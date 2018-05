Pääkirjoitus

Uhmakkuus ei tee Euroopasta vahvaa

Uuden

R

E

työviikon alkaessa jouduttiin läntisen Euroopan pää­kaupungeissa sulattelemaan taas yhtä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ennalta arvaamatonta irtiottoa.Sunnuntaina Trump kertoi Twitterissä pyrkivänsä yhdessä Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa pelastamaan valtavan kiinalaisen telealan yrityksen ZTE:n. Trump sanoi ohjeistaneensa kauppaministeriönsä toimimaan sen mukaisesti.Huhtikuussa Yhdysvaltojen kauppaministeriö kielsi yhdysvaltalaisten komponenttien myynnin ZTE:lle seitsemäksi vuodeksi sen jälkeen, kun yritys oli jäänyt ensin kiinni tuotteidensa laittomasta myynnistä Iraniin ja Pohjois-Koreaan sekä sen jälkeen – asian paljastuttua – vielä valehtelusta.Samaan aikaan kun Trump käänsi taas Yhdysvaltojen kauppapolitiikan suuntaa ­twiitillä, varoitti hänen uusi kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa John Bolton Euroopan yrityksiä ja valtioita mahdollisista pakotteista rangaistuksena kaupankäynnistä Iranin kanssa. Yhdysvallat laajensi aiemmin jäädytettyjä pakotteitaan Irania vastaan jättäytyessään pois Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvontasopimuksesta.Bolton ei esittänyt suoraa uhkausta, vaan vastasi hänelle tv-ohjelmassa esitettyyn kysymykseen. Tuloksena voi kuitenkin olla se, että Yhdysvallat rankaisee liittolaisiaan toiminnasta, jonka se sallii Kiinalle.istiriitaisia viestejä Washingtonista pyritään varmasti tässäkin tapauksessa selkiinnyttämään jälkikäteen, mutta Trumpin yksittäisten irtiottojen asiasisällön ohessa vaikuttaa niiden määrä.Luettelo on pitkä. Heti aluksi Trump valitsi kohteekseen yhdessä neuvotellut vapaakauppasopimukset. Sen jälkeen hänen hallituksensa irtaantui Pariisin ilmastosopimuksesta. Israelin ja palestiinalaisten neuvotteluiden rippeet menivät, kun Yhdysvallat siirsi lähetystönsä Jerusalemiin. Trump avasi ovet kauppasodalle ilmoituksilla rangaistustulleista, ja viime viikolla Yhdysvallat irtaantui myös vaivalla neuvotellusta Iran-sopimuksesta.Nyt Euroopassa mietitään, mitä transatlanttisesta suhteesta on jäljellä ja mitä läntisen Euroopan pitää seuraavaksi itse tehdä.uroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi viime viikolla, että nyt Euroopan pitää korvata Yhdysvallat. Saksan liittokansleri Angela Merkel lausui, ettei Eurooppa voi enää luottaa Yhdysvaltojen antamaan turvaan.Euroopalla on kaikki syyt arvioida tilannetta, kun Yhdysvaltojen presidentti ku­moaa poliittisin perustein oman hallituksensa lakiperusteisia päätöksiä, mutta uhmakas ja loukkaantunut tunnelma aiheuttaa perspektiiviharhoja.Ensinnäkään Euroopan maat eivät kykene korvaamaan Yhdysvaltoja sotilaallisessa turvallisuudessa, vaikka Saksa ja Ranska tekisivät paljon nykyistä enemmän ja Britannia jäisi brexitistä huolimatta osaksi Euroopan puolustustaToiseksi läntisen Euroopan poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset suhteet Yhdysvaltoihin ovat edelleen maailmassa aivan omalla tasollaan, ja ne ovat edelleen suhteita Yhdysvaltoihin eivätkä vain Trumpiin.Tällaisten suhteiden vahvistamisesta oli kyse viime viikolla, kun Yhdysvaltojen, Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat Washingtonissa korostetun seremoniallisesti yhteisen aiesopimuksen puolustusyhteistyöstä. James Mattisilla on Yhdysvaltojen puolustusministerinä erikoinen tehtävä toteuttaa Trumpin hallituksessa politiikkaa, joka kestää Trumpin. Sellaiselle löytyy tilaa muussakin kuin puolustuksessa.