Pääkirjoitus

Työnantajaleiri etsii ehdokkaita valtakunnansovittelijaksi

Työnantajaleiri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V

haravoi parhaillaan mahdollisia ehdokkaita valtakunnansovittelijan virkaan. Nyt on työn­antajan vuoro ehdottaa sovittelijaa, siitä työnantajat ja palkansaajat ovat yhtä mieltä. Sovittelijan pitää kuitenkin kelvata myös vastapuolelle.Virkaan etsitään työehtoasioihin perehtynyttä juristia. Heitä ei ole monta.Ensimmäinen spekulaatiokin seuraavasta sovittelijasta on jo julkaistu. Talouselämä-lehti kertoi (11.5.), että halukkuutta virkaan on tiedusteltu metsäteollisuuden työnantajaliiton työmarkkinajohtajalta Nina Pärssiseltä, Majoitus- ja ravitsemusalan Maran työmarkkinajohtajalta Eero Lindströmiltä sekä Palvelualojen työnantajaliiton Paltan työmarkkinapäälliköltä Anu Sajavaaralta. Pärssinen ja Lindström kieltäytyivät Talouselämässä, Sajavaaran vastaus oli kryptisempi.Ellei yksityisten työnantajaliittojen leivistä löydy sopivaa ja suostuvaa ehdokasta, haetaan ehdokasta julkiselta puolelta, siis Kuntatyönantajista, Valtion työmarkkinalaitoksesta tai Kirkon työmarkkinalaitoksesta.Sovittelijan virka tuli auki, kun edellinen sovittelija Minna Helle kertoi siirtyvänsä työnantajaleiriin, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi.Siirto herätti palkansaajapuolella närää. Helle tuli sovittelijaksi palkansaajapuolen valintavuorolla, ja hänellä on pitkä työura STTK:sta ja Akavasta. Jotkut liittojohtajat epäilivät avoimesti, oliko Helle sovittelijana sittenkään puolueeton, kuten hänen olisi pitänyt olla.Helle on jo lopettanut valtakunnan­sovittelijana ja aloittaa Teknologiateollisuudessa kesäkuussa. Teknologiateollisuuden entinen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen ei ole julkisuuteen edes vihjannut tulevaisuudensuunnitelmistaan.altakunnansovittelijan virkaa hoitaa seuraavan sovittelijan nimittämiseen asti Elinkeinoelämän Keskusliiton entinen johtaja Jukka Ahtela.Seuraava sovittelija saa heti alkuun vastaansa kysymykset valtakunnansovittelijan puolueettomuudesta, vaikka Hellettä ei voisikaan syyttää ay-puolen luottamuksen menettämisestä.