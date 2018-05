Pääkirjoitus

Norppa on jälleen Saimaan filmitähti

Viime kesänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

suuren suosion saanut norppalive pyörii taas Saimaalla. Pullervoksi nimetyn saimaannorpan lekottelua kivellä seurattiin viime vuonna yli kolme miljoonaa kertaa.Viikko sitten aloitetun lähetyksen katselukertoja on kertynyt jo yli 300 000.Pullervon lisäksi kamerassa on vilahdellut kaksi muutakin saimaannorppaa. Viime lauantaina Pullervo ja nuorempi, nimeämätön uros makasivat samalla ­kuvauspaikaksi valitulla kivellä, kunnes Pullervo päätti valloittaa koko kiven itselleen ja läiski räpylöillään nuoremman ­lajitoverin matkoihinsa.Tänä vuonna WWF:llä on seuranta­kameroita norppakiven lisäksi myös metsäpeuran elinympäristössä ja liito-oravalle tarkoitetulla pesäpöntöllä. Kalasääsken pesän seuranta alkaa myöhemmin.Luonnonvaraisten eläinten salakatselussa on oma viehätyksensä. WWF:n livekameroilla on kuitenkin myös vakavampi tarkoitus kuin ihmislajin viihdyttäminen. Lähetyksillä muistutetaan, kuinka vähiin uhanalaisten eläinten elinympäristöt ovat käyneet. Luontokameran seuraaminen muistuttaa luonnonsuojelun arvosta.Saimaannorpalle kuuluu parempaa kuin vuosikymmeniin: sen kanta on hiljalleen kasvamassa.