Uudistuksia haetaan liian herkästi veroratkaisuilla

valtion tuloista ja menoista vastaavilta virkamiehiltä kysytään, miten verotuksella pitäisi ajaa yhteistä hyvää, vastaus on yksin­kertainen. Ensiksi pitää järjestää rahan keruu läpinäkyvällä, tasa­puolisella ja tehokkaalla tavalla ja vasta sitten oikeudenmukaisuus tulonsiirroilla.Elävässä elämässä näin ei tietenkään toimita. Verotuksella haetaan oikeudenmukaisuutta, yritetään poistaa haitallista käyttäytymistä ja ohjata oikeaan.Viime aikoina keskustelu verotuksesta – tai veronomaisista maksuista – on ollut aktiivista. Lentoliikenteeseen on tarjottu matkustajilta kerättävää maksua, koska lentäminenkin kuluttaa ilmastoa. EU-komissio on ehdottanut, että suurten digi­yritysten liikevaihdosta perittäisiin kolmen prosentin vero. Veropohjien yhtenäistämistäkin on pohdittu. Silloin monikansallisia yrityksiä verotettaisiin yhtenä yksikkönä ja verotulot jaettaisiin maiden kesken sen mukaisesti, missä arvo on syntynyt. Myös muovista halutaan periä veroa, jotta roskaantuminen vähentyisi.EU:ssa verokeskustelua virittää se, että unionimaat väittelevät tulevien vuosien rahoituskehyksistä. Kun Britannia lähtee, budjettiin tulee kuoppa, jota jäljelle jäävät maat eivät halua täyttää. Suomessa keskustelua edistävät lähestyvät vaalit.usia veroja tarjoavia esityksiä kannattaa punnita tarkoin. Vaalien alla etua omille äänestäjille haetaan toisinaan veroratkaisujen kautta, koska ne näyttävät säädyllisemmiltä kuin tarjoukset suorista tulojen lisäyksistä omille. EU-komissiokin hakee EU-koneiston etua: kun lisää jäsenmailta ei ole tulossa, EU-kassaan menevät verot voisivat olla helpommin nieltäviä.Ennen kuin verotuksen risukasaan työnnetään uusia tikkuja, on hyvä miettiä, olisiko täsmällisempi keino edistää hyvää tai voiko vanhaa korjata. Jos digi­yritykset ovat harjoittaneet aggressiivista verosuunnittelua, EU-maat on pantava ruotuun ja tukittava porsaanreiät. Lentovero olisi niin pieni, ettei se juuri vähentäisi lentämistä, eikä verotuottoja korvamerkitä esimerkiksi ilmastohankkeisiin.Ja jos tarjoaa uutta veromallia ”negatiivisen tuloveron” nimellä, vaikka kyse olisi palkkatuesta, pääsisi helpommalla hienosäätämällä nykyisiä järjestelmiä.