Sisäinen eripura on isompi uhka kuin laajentuminen

Euroopan unionin

päättäjät antavat tänään torstaina viestin, jonka mukaan unionia voidaan kasvattaa uusilla jäsenmailla. Päätös on hankala monessakin mielessä.EU-komissio ehdotti huhtikuussa, että unioni ottaisi uusia jäsenmaita Länsi-Balkanilta. Eturivissä olisivat Makedonia ja Albania, perässä seuraisivat Serbia ja Montenegro, joskus ehkä myös Kosovo sekä Bosnia ja Hertsegovina.Laajentumisen perustelut ovat edelleen aika lailla samanlaisia kuin ne olivat edellisissäkin laajentumisissa. Ne EU:n lähimaat, joita epävakaus voi uhata ja Venäjän vaikutus sekoittaa, halutaan ohjata kohti länttä ja vakautta.Periaate voi olla kirkas, mutta tiellä on monta estettä – joista muutama kuulostaa lähes lapselliselta. Espanjalla on suuria vaikeuksia hyväksyä myönteistä signaalia, koska se joutuisi sellaisen antamaan myös Kosovolle, mikä taas espanjalaisen tulkinnan mukaan voi olla signaali separatismille. Katalonian tilanne on juuri nyt arka Espanjalle.Kreikka ei voi sallia sitä, että mukaan tulisi maa nimeltä Makedonia. Makedonia on Kreikan maakunta, josta jotenkin kreikkalaisten mielestä seuraa se, että Makedonian identiteetti tunnuksineen kuuluu vain Kreikalle.uurempi kysymys on se, että laajentumista käynnisteltäisiin hetkellä, joka näyttää huonolta. Juuri nyt projekti näyttää lisäävän vain epävakautta unionissa, kun eurojärjestelmää remontoidaan, EU-vastainen populismi kuplii pinnan alla, yhteisbudjetin rahakiistoista väännetään ja jäsenmaat lohkeilevat muun muassa rahasta kiisteleviin blokkeihin. Kaiken lisäksi edellisissä laajentumisissa mukaan näyttää tulleen maita, jotka olivat valmiimpia ottamaan vastaan rahaa kuin elämään läntisten ­demokratiaperiaatteiden mukaisesti.EU-päättäjillä näyttäisi olevan edessään vaikea valinta. Edistääkö unionin omaa sisäistä vakautta vai rajojen vakautta? Todennäköisesti valintaa ei tarvitse tehdä, jos unionimaat pystyvät siihen, mihin niiden tulee pystyäkin. Laajentuminen olisi edessä vasta, kun remonttien olisi oltava jo valmiita ja rahakiistojen ratkaistuja. Jos näin ei ole silloin tapahtunut, laajentuminen ei ole suurin murhe.