Pääkirjoitus

Yksi pelaaja on piilossa Korean niemimaan neuvotteluissa

Lukuisat Pohjois-Korean kanssa käydyt neuvottelut maan ydinase­ohjelmasta sopisivat oppikirjoihin esimerkiksi diplomaattisesta pelistä. Omaa asemaa voi parantaa aiheuttamalla harmia muille, olemalla välillä yhteistyöhaluinen, pelaamalla aikaa ja käyttäytymällä arvaamattomasti.



Pohjois- ja Etelä-Korean äkillinen suojasää sekä hempeät kuvat maiden johtajien huhtikuisesta tapaamisesta rajalla saivat tällä viikolla vastapainokseen Pohjois-Korean uhittelun. Pohjois-Korean edustajien mukaan huipputapaaminen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa on vaarassa.



Yksi Pohjois-Korean ärtymyksen aihe on, että maa sanoo Yhdysvaltojen vaativan siltä yksipuolista ydinaseriisuntaa. Tiukka tulkinta on kätevä: siihen vedoten Pohjois-Korea voi milloin vain kaataa neuvottelut vaatimalla Yhdysvaltoja vastavuoroisesti vetäytymään Korean niemimaalta, mikä ei tule tapahtumaan.



Voi hyvin olla, että kyse on vain muutaman päivän kestävästä uhittelusta. On kuitenkin edelleen vaikeaa arvioida, kuinka vahvalla pohjalla tämänkertaiset neuvottelut ovat. Ainut maa, jolla on suoraa vaikutusta Pohjois-Koreaan, on Kiina. Sen toiminnasta kulissien takana ei ole tihkunut tietoja julkisuuteen.