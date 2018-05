Pääkirjoitus

Lastensairaala toteutui nopeasti keräysvaroilla

Uusi

lastensairaala on valmistunut luovutuskuntoon Helsingissä Meilahden sairaala-alueella. Potilaita se alkaa ottaa vastaan syksyllä. Uusinta sairaalatekniikkaa edustava, värikäs ja komea rakennus korvaa sekä Lastenklinikan että Lastenlinnan tilat. Sairaala vastaa Uudellamaalla asuvien alle 16-vuotiaiden erikoissairaanhoidosta sekä vaikeasti sairaiden lasten hoidosta koko maassa.Lastensairaala ei olisi valmistunut näin nopeasti ilman yksityistä rahoitusta. ­Lahjoitukset tukikonsertteineen tuottivat 37 miljoonaa euroa, mikä on harvinainen saavutus. Keräykseen osallistui kansa­laisia ja yhteisöjä. Kymmenen yritystä lahjoitti vähintään miljoona euroa.Vapaaehtoisten perustama lasten­sairaalan säätiö otti rakentamista varten myös lainaa. Säätiön keulahahmona on ollut nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk). Loput kaikkiaan 175 miljoonan euron kustannuksista ­rahoittivat valtio ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus). Hus maksaa lastensairaalasta pääomavuokraa, jolla lyhennetään velka pois 30 vuodessa.Hus totesi jo vuonna 2011, että 1940-luvulla valmistuneet Lastenklinikan tilat ­eivät enää vastaa nykyaikaisen sairaalan vaatimuksia. Rakennuksessa oli myös ­havaittu sisäilmaongelma.Husin pitkällä investointilistalla lastensairaala ei kuitenkaan tuolloin edennyt kärkipaikoille. Vapaaehtoiset, joilla oli omakohtaisia kokemuksia Lastenklinikan huonoista tiloista, päättivät aloittaa keräyksen sairaalan hyväksi.Myös Lastenklinikka ja Lastenlinna ­rakennettiin keräys­varoin 1940-luvulla. Tuolloin oli pulaa paitsi rahasta myös ­rakennustarvikkeista.erveydenhoidon rahoituksesta merkittävä osa on kiinni rakennuksissa. Sairaalat ovat erityisen kalliita investointeja. Sairaaloita ei ole totuttu rakentamaan yksityisellä osarahoituksella, mutta esimerkiksi kouluja on rakennettu elinkaarimallilla, jossa on mukana yksityistä rahaa.Jatkossa voi olla aiheellista kysyä, ­voidaanko sairaalarakentamisessa hyödyntää uudenlaisia rahoitusmalleja ja voisiko sairaala toimia myös vuokra­tiloissa.