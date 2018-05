Pääkirjoitus

Pamin Ann Selin luopuu johdettuaan suurliittoa pitkän kauden

Palvelualojen ammattiliitto Pamin

puheenjohtaja Ann Selin jättää paikkansa ensi vuoden kesällä ­pidettävässä liittokokouksessa. Hän kertoi asiasta liittonsa valtuustossa keskiviikkona.Kesällä 2019 Selin tulee johtaneeksi muun muassa kaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan liittoa neljä kautta, 16 vuotta. Pamilla on pitkä liittokokouskausi.Selin on tehnyt koko työuransa Pamissa ja sen yhdessä edeltäjässä, Liiketyöntekijäin liitossa. Siellä hän aloitti toimistotyöläisenä 16-vuotiaana.Vuonna 2016 Selinillä todettiin ärhäkkä rintasyöpä. Rankkojen hoitojen jälkeen syöpä on tiettävästi taltutettu.Pam on SAK:n liitoista suurin. Sillä on vajaat 230 000 jäsentä. Teollisuusliitossa on kymmenisentuhatta jäsentä vähemmän.Pamin edustamat alat ovat pienipalkkaisia ja naisvaltaisia. Osa-aikaiset työt ovat alalla hyvin tyypillisiä.Nykyisistä liittojohtajista Selin saattaa olla pisimpään puheenjohtajana toiminut. Entiseen aikaan ei ollut kovinkaan harvinaista, että liittojohtaja istui paikallaan eläkkeelle siirtymiseen asti.Ammattiliitoissa on sukupolvenvaihdos kohta ohi. Pitkiä ay-uria näkee enää harvoin.