Pääkirjoitus

Politiikka tarvitsee arvokeskustelua, jotta kaikki pysyisivät osallisina monimutkaisessa maailmassa

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen on kasvava trendi kaikissa länsimaissa, joskin kehitys on ollut Pohjoismaissa hitaampaa kuin ­muualla. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on onnistunut muita ­paremmin pitämään kaikki kansalaiset osallisina yhteiskunnassa.