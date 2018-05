Pääkirjoitus

Valtakunnansovittelijan arvovalta kaipaa kunnianpalautusta

ja pätevyysvaatimukset täyttävä ehdokas seuraavaksi valtakunnansovittelijaksi Minna Helteen jälkeen löytyi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa alkuviikosta.Lehtitietojen mukaan järjestöt ehdottavat yksimielisesti Kirkon työmarkkina­laitoksen työmarkkinajohtajaa Vuokko Piekkalaa. Ennen kirkkoa hän toimi neuvottelupäällikkönä Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa.Valtakunnansovittelijan virkaa ei ole vielä julistettu edes hakuun. Piekkala on kuitenkin sanonut, että hän aikoo hakea. Sillä välin sovittelijan virkaa tekee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entinen johtaja Jukka Ahtela.Nyt oli työnantajaleirin vuoro ehdottaa sovittelijaa, mutta ehdokas tarvitsee myös toisen osapuolen eli tällä kertaa palkansaajakeskusjärjestöjen hyväksynnän. Se saattoi olla esteenä, että Elin­keinoelämän keskusliiton tarjoamista ­ehdokkaista kukaan ei joko ollut kiinnostunut tai tullut palkansaajapuolelle kysymykseenkään.Sovittelija on ennenkin valittu peri­aatteella ”pienin yhteinen nimittäjä.”Kuten Helteen siirtymisen uutisoinnista on havaittu, työnantajaliitot maksavat huomattavasti parempaa palkkaa kuin mihin valtio kykenee.Helteen siirtyminen nimellisesti puolueettoman sovittelijan virasta vahvimman työnantajaliiton edunvalvojaksi ja ykkösneuvottelijaksi herätti kysymyksiä valtakunnansovittelijan uskottavuudesta tasapuolisena työriitojen ratkojana.Helle teki selväksi, että hänen luotaan on turha hakea yli yleisen linjan meneviä palkankorotuksia. Tästä jäi palkansaajapuolella monelle kivi kenkään.altakunnansovittelijan arvovallan koettelu jatkui Helteen seuraajan valinnassa.Lehtitietojen mukaan EK ajoi sovittelijaksi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana tähän asti toiminutta Eeva-Liisa Inkeroista. Helle ja Inkeroinen olisivat siis vaihtaneet tehtäviä päikseen. Kyse olisi ollut pyöröovi-ilmiöstä.Piekkalan mahdollisessa nimityksessä onkin nyt etuna, että häntä ei pidetä EK:n ykkösvalintana. Valtakunnansovittelijan viran edellyttämästä arvovallasta ja luottamuksesta kannattaa pitää kiinni.