Pääkirjoitus

Valtio päättää sote-säästöt

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki välitti torstaina eduskunnalle muis­tionsa siitä, miten sote-uudistus hillitsee kustannusten kasvua.



Valinnanvapausmallin kustannusvaikutus olisi plus miinus nolla. Tämä on optimistinen näkemys, koska useimmat asiantuntijat arvioivat valinnanvapausmallin lisäävän kustannuksia. Valinnanvapaus parantaa terveyskeskuspalvelujen saatavuutta, mikä varmasti lisää kustannuksia ainakin aluksi. Hallitus kuitenkin luottaa siihen, että myöhemmin tästä koituu säästöä, kun ihmiset saavat ­nopeammin hoitoa ja kalliilta erikoissairaanhoidolta vältytään. Moni asiantuntija epäilee tätä, koska valinnanvapauden ­rahoitusmalli on hankala toteuttaa.



Hetemäen laskelmassa tiedon ja teknologian käyttö toisi peräti neljän miljardin euron säästöpotentiaalin. Tiedolla johtaminen on ainakin teoriassa helpompaa, kun palvelujen järjestäjiä on jatkossa vain 18. Mutta sitä ennen tietojärjestelmät on uusittava, mikä vaatii miljardi­luokan investointeja.



Varsinainen säästöruuvi piileekin siinä, että sote-rahoitus tulee valtiolta. Valtion menokehykset ovat tehokas keino pitää kulut kurissa, ja tämän ruuvin keskeinen säätäjä on valtiovarainministeriö.