Pääkirjoitus

Katalonian itsenäisyyshanke esitetään tylsänä uusintana

itsenäisyyshankkeen aiheuttama pitkä halvaantumistila Katalonian alueen politiikassa on periaatteessa päättynyt. Käytännössä edessä kuitenkin häämöttää ajoittain dramaattiselta vaikuttaneen valtakamppailun puuduttava uusintanäytös.Torstaina virkaansa virallisesti ryhtynyt uusi aluejohtaja Quim Torra luo uutta hallintoa. Sen jälkeen Espanjan keskushallitus voi lakkauttaa perustuslain 155 artiklan mukaiset poikkeustoimet, joilla se otti Katalonian holhoukseensa lokakuun lopussa.Jotta tämä toteutuisi kestävällä tavalla ja Katalonian politiikka palaisi jonkin­laiseen arkeen, pitäisi Torran osoittaa sellaista poliittista taitoa ja joustavuutta, josta ­hänellä ei ole aiemmassa toiminnassaan minkäänlaista näyttöä.Aiempaa parempaa esitystä voi odottaa myös Espanjan konservatiiviselta pääministeriltä Mariano Rajoylta. Hänen puolellaan ovat kuitenkin Espanjan perustuslaki ja muiden maiden tuki.Torralla on edessään hyvin kapea polku. Sitä rajoittaa vähintään yhtä paljon Katalonian alueen tulehtunut politiikka kuin Espanjan ilmoitus poikkeustoimien jatkosta, mikäli Torra ryhtyisi puuhaamaan uutta itsenäisyysjulistusta perustuslaista piittaamatta.atalonian alueparlamentti valitsi Torran aluehallinnon johtajaksi tai hienommin ilmaisten presidentiksi itsenäisyysleirin pitkän sisäisen kiistelyn jälkeen ja vaa’ankielenä olevan CUP:n, radikaalivasemmiston pienen ryhmän, ehdoilla.CUP uhkaa viedä tukensa hallinnolta, jos se mitenkään perustelee toimintaansa itsehallintolailla eikä marraskuisella julistuksella Katalonian tasavallan perustamisesta ja itsenäisyydestä. Espanjan hallitus vuorostaan pitää pientäkin uutta laitonta itsenäisyyteen tähtäävää päätöstä perusteena poikkeusvaltuuksille Kataloniassa, ja nämä poikkeusvaltuudet voisivat olla aiempaa laajempia.Torra on itse rajoittanut lähes olematonta liikkumatilaansa ilmoittamalla, että hän on vain erotetun ja rikossyytteitä Saksaan paenneen aluejohtajan Carles Puigdemontin varamies ja että koko hallinto on vain edeltäjänsä edustaja.