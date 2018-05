Pääkirjoitus

Kaukolämpöverkossakin kannattaa pyrkiä kohti monipuolista tuotantoa

yleisötapahtumissa törmää kojuihin, joissa kaupataan sähkösopimuksen vaihtamista. Ahkerat esittelijät ovat samalla totuttaneet suomalaiset myös ajatukseen sähkömarkkinoiden kilpailusta. Kotona ei tarvitse vaihtaa pistokkeita, vaikka alkaisikin ostaa sähkönsä edullisemmin tai itselle mieluisalla tavalla tuotet­tuna toiselta puolen maata.Sen sijaan kaukolämmön ostamisessa eletään aivan toisessa maailmassa. Myyjiä on yksi, ja joskus sama kunta, joka omistaa kaukolämpölaitoksen, velvoittaa kaavoittajana uuden talon rakentajaa liittymään kaukolämpöverkon asiakkaaksi.Helposti herää kysymys, miksi kilpailu ei voisi toimia samoin kuin sähkössä.Insinöörit pystyvät selittämään erot. Sähkö liikkuu silmänräpäyksessä yhtenäisessä verkossa pohjoismaisilla markkinoilla. Jokainen kaukolämpöverkko sen sijaan on oma markkinansa, jossa lämpö virtaa hitaasti voimalasta koteihin tarkasti mitoitettuja putkia pitkin.Todellisuus on kuitenkin monimuotoisempi. Jo nyt varsinkin teollisuuslaitokset myyvät hukkalämpöään kaukolämpöverkkoon. Kiinteistöjen jäähdytys­palvelu on toisesta näkökulmasta katsoen sitä, että asiakas luovuttaa kaukolämpöyhtiölle auringosta tai koneista ­peräisin olevaa lämpöä ja vieläpä maksaa siitä.arvetta uudistuksille olisi. Hallinnollisesti helpointa olisi edetä ­nykyistä tietä, jossa verkon omistava kaukolämpöyhtiö voi tehdä asiakkaidensa kanssa sopimuksia, joilla se ostaa esimerkiksi hukkalämpöä. Toisessa päässä on sähkömarkkinoita muistuttava malli, jossa verkolla on erillinen omistaja ja asiakas voi ostaa lämpöä haluamaltaan samaan verkkoon liittyneeltä tuottajalta.On paradoksi, että mitä kilpaillumpaa mallia tavoitellaan, sitä raskaampaa sääntelyä samalla tarvitaan. Ja se käy kalliiksi pienissä verkoissa.Energia-alaa edustava Energiateollisuus osallistui viime viikolla keskusteluun konsulttiselvityksellä ja omilla kannanotoillaan. Niissä esitettiin nykymallista jalostettua varovaisen etenemisen ­mallia. Se vaikuttaa realistiselta, kunhan huolehditaan, että etenemistä tapahtuu ja sopimusten ehdot ovat läpinäkyviä.