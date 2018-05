Pääkirjoitus

Huono presidentti voitti hajanaisen opposition

Venezuela

on maailmassa ykkös­sijalla kahdessa asiassa. Sillä on maailman suurimmat todennetut öljy­varat ja maailman korkein inflaatioprosentti. Näiden ykkös­sijojen välillä on selvä yhteys.Öljytulojen varassa Nicolás Maduro on pysynyt Venezuelan presidenttinä viisi vuotta. Sunnuntaina hänet valittiin vaaleissa kuuden vuoden jatkokaudelle.Tänä vuonna ennusteiden mukaan 13 000 prosentin vauhtia etenevä inflaatio on hyvä mittari romahdukselle, jonka vuonna 2013 kuollut Hugo Chávez käynnisti Venezuelan presidenttinä ja joka on Maduron johdolla yltynyt venezuelalaisten syveneväksi kurjuudeksi.Istuvan presidentin vaalivoitto vaikuttaa vähintään yllättävältä tilanteessa, jossa sadattuhannet venezuelalaiset äänestävät jaoillaan ja pakenevat naapurimaihin Brasiliaan ja Kolumbiaan. Aiempina vuosina virta kulki toisen suuntaan, kun kolumbialaiset pakenivat maansa väkivaltaa Venezuelaan.Vaalivoitto ei kuitenkaan ole yllätys, kun otetaan huomioon hallituksen etu­käteistoimet voiton varmistamiseksi ja opposition hajanaisuus. Venezuelalla on surkea presidentti, mutta oppositiossakaan ei ole kehuttavaa.Venezuelalaiset ovat ahkeria äänestäjiä, mutta nyt vaaliuurnilla kävi vain 48 prosenttia äänioikeutetuista. Virallisten tulosten mukaan Heistä 68 prosenttia ­äänesti Maduroa ja 21 prosenttia aiemmin hallitusta tukenutta Henri Falcónia.ääosa oppositiosta boikotoi vaa­leja. Hallitus varmuuden vuoksi myös vangitsi ja hylkäsi ehdokaslistoilta Maduron merkittävämpiä vastustajia ja aikaisti joulukuuksi määrättyjä vaaleja lyhyellä varoitusajalla.Senkin ajan oppositio haaskasi sisäiseen riitelyynsä. Vasemmistolaista vallankumousta julistava hallitus käytti hupenevia varojaan muun ­muassa ruokapakettien jakeluun kannattajilleen äänestyspaikkojen vieressä.Kohonneet öljyhinnat eivät anna erityistä toivoa tilanteen paranemisesta ­Venezuelassa. Öljyntuotanto laskee, kun raha menee sisäpiirin palkitsemiseen ja korruptioon eikä välttämättömiin investointeihin. Öljytulot vain pitkittävät Venezuelan tuskallista romahdusta.