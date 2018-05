Pääkirjoitus

Puolueiden hallitsemat säätiöt kaipaavat lisää päivänvaloa

Lahjoituksen tekeminen säätiölle tai jopa uuden säätiön perustaminen on hyvä tapa edistää itselle tärkeitä asioita, jos varallisuutta on sattunut kertymään. Esimerkiksi moni kuvataiteilija tai syöpätutkija saa sitä kautta tukea omalle toiminnalleen.



Suomalaisilla puolueilla on erityinen kiinnostus säätiöihin. Valtiotieteiden tohtori Tomi Venho listaa tuoreessa tutkimuksessaan – jonka rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto ja Kunnallisalan kehittämissäätiö – noin sata säätiötä, joita voi pitää puolueiden hallitsemina. Enin osa on suurelle yleisölle tuntemattomia, mikä lienee ollut tietoinen tavoitekin.



Puolueiden säätiöiden yksi tarkoitus on sama kuin muillakin säätiöillä eli yhteiskunnan muuttaminen lahjoittajan tahdon mukaiseen suuntaan. Varsinaiseen puolueorganisaatioon verrattuna säätiöillä on kaksi etua: rahojen virta sisään ja ulos ei ole julkisuuden tarkassa syynissä, ja valta voidaan keskittää pienemmälle piirille kuin puolueessa.



Vaali- ja puoluerahoituksen julkisuus otti askelia eteenpäin, kun lakeja nyky­aikaistettiin vaalirahakohun jälkitunnelmissa. Puolueet voisivat seuraavaksi parantaa luottamusta politiikkaan lisäämällä säätiöiden toiminnan avoimuutta. Sen ne voivat tehdä aivan oma-aloitteisesti.