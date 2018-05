Pääkirjoitus

EU-vastainen möykkä ei kerro, missä äänestäjät ovat

Ensikuulemalta

tuore EU-mielipiteitä kartoittava selvitys kuulostaa epäloogiselta.Unionimaat kinastelevat keskenään rahasta, yhdet rikkovat yhteisiä pelisääntöjä, toiset yrittävät saada näitä maita kuriin, maiden välinen solidaarisuus on kärsinyt, Britannia lähtee järjestelmästä, ja populistit ryhmittävät joukkojaan äänekkäällä EU-vastaisella toiminnallaan. Silti tuoreen mielipidemittauksen mukaan unioni on nyt suositumpi kuin koskaan.Keskiviikkona julkistettu eurobaro­metri-kysely kertoo, että EU-kansalaisista 67 prosenttia ajattelee unionijäsenyyden olleen hyödyksi maalleen. Kuusi kymmenestä kertoo jäsenyyden olevan hyvä asia. Molemmat prosenttiosuudet ovat nousseet edellisistä mittauksista. Suosiolukemat ovat eurobarometrin mittaus­historian kovimmat.Tähän on ehkä yksi selitys, joka kiteytyy ilmaisuun ”turvallisuuden kaipuu”. Eurooppalainen yhteistyö antaa eurooppalaisten mielestä nyt kaivattua turvallisuutta ilmaisun laajassa merkityksessä. Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka luo pelkoja. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmasto- ja kauppapolitiikka kääntävät kelloa taaksepäin ja lisäävät jännitteitä. Terrorismia ja ilmaston lämpenemistä pelätään edelleen.lkoisen uhkan edessä ihmiset yleensä tiivistävät rivinsä ja ­hakevat turvaa omien joukoista. Populistit ovat tarjonneet ”omiksi joukoiksi” ja kulttuurillisen identifikaation kohteeksi mahdollisimman pientä ryhmää: omaa kansallisuutta, omaa ihonväriä sekä vanhakantaista ja romanttista nationalismia.Eurobarometrin mukaan tarjous ei ­kelpaa. Tässä populistien tarjouksen tyrmäyksessä on mukana paljon järkeäkin. Globaaleihin uhkiin ei voi vastata uskottavasti kansallisin toimin, vaan tarvitaan ylikansallista yhteistyötä, joka ei voi ­rajoittua vain kaupallisiin suhteisiin.Mielipidemittaus tuli vuosi ennen ­eurovaaleja. Tulos on hyvä herättelijä vaalikampanjoita suunnitteleville. Viime vuosina puolueet ovat vilkuilleet liian usein sinne, mistä kovaäänisin EU-vastainen möykkä kuuluu. Mittauksen mukaan äänestäjien suuri enemmistö ei ole siellä, eikä enemmistö hyväksy möykkääjiä.