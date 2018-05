Pääkirjoitus

Useimmat puolueet mahtuvat väittelynkin jälkeen samaan hallitukseen

johtavien puolueiden puheen­johtajat – Sdp:n Antti Rinne ja kokoomuksen Petteri Orpo – ottivat keskiviikko­aamuna julkisesti yhteen Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.Ajoittain väittely äityi kiivaaksi. Politiikkaa tuntematon saattaisi jopa ihme­tellä, kuinka kiistakumppanit oikein edes mahtuisivat samaan hallitukseen.Ei huolta. Kyllä he mahtuvat. Suomen monipuoluejärjestelmässä kolmesta suuresta puolueesta hallituksessa on tavan mukaan aina kaksi.Poliittista retoriikkaa ei kannata ottaa liian vakavasti. Puoluejohtajat ovat ammattiesiintyjiä. Rinnekin on parantanut esiintymistään huomattavasti sitten kuntavaalien. Hän on todennäköisesti saanut esiintymiskoulutusta.Ohjelmaa koskeviin erimielisyyksiin hallituksen muodostaminen ei ole moneen vuosikymmeneen kaatunut. Jyrki Kataisen (kok) sinipunahallituksen synnyttämiseen tosin meni aikaa.Kataisen kuuden puolueen hallitusta muodostettaessa tuli todistettua sekin, että Suomessa kaikki puolueet voivat olla kaikkien muiden kanssa samassa hallituksessa. Vain nykyinen perussuoma­laiset on poikkeus: kukaan ei oikein ha­luaisi sen kanssa samaan hallitukseen.