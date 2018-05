Pääkirjoitus

Irlanti mittaa kansanäänestyksessä omaa muuttumistaan

Mielikuva

irlantilaisista maailmalla on hyvin myönteinen, koska se on onnistunut sekoitus vanhaa ja uutta.Köyhät lähtökohdat, omaleimainen musiikki, hersyvä huumori ja – kaiken kruununa – tunnetut kirjailijat ja runoilijat edustavat vanhaa.Uutta edustavat elintason nopea nousu ja arvomaailman muuttuminen. Vielä 1990-luvun alussa homoseksuaalisuus oli Irlannissa rikos. Nyt avioliittolaki on ­sukupuolineutraali, ja pääministerinä on avoimesti homoseksuaali Leo Varadkar.Tänään perjantaina irlantilaiset ottavat kansanäänestyksessä kantaa perustuslain tiukkaan aborttikieltoon. Kysymys jakaa äänestäjiä kahteen leiriin, mutta jako­linjat eivät noudata ikä- ja puoluerajoja.Kansanäänestykseen jouduttiin, koska perustuslakia voidaan muuttaa tai täydentää vain kansanäänestyksillä. Nykyinen aborttikielto on Euroopan tiukimpia.Kun nykyistä perustuslakia valmisteltiin 1930-luvun lopulla, Irlannin myöhempi katolinen arkkipiispa oli sen keskeisiä taustavoimia. Lakiluonnos käytiin esittelemässä Vatikaanissa.Myöhemmin poliitikot pelkäsivät korkeimman oikeuden kaatavan aborttikiellon niin kuin Yhdysvalloissa, joten nykyinen tiukka muotoilu liitettiin perustus­lakiin kansanäänestyksellä vuonna 1983.Nyt kansanäänestyksellä pyritään kumoamaan tuo lisäys, jotta syntyisi tila ­liberaalimmalle aborttilaille. Tulos on kuitenkin hyvin epävarma.änestyksen voi nähdä katolisen kirkon aseman uudelleenmäärittelynä 2000-luvulla. Uskonnon rooli on heikentynyt Irlannissa siinä missä monessa muussakin Euroopan maassa. Kirkon asema koululaitoksessa on kuitenkin yhä vahva, ja seksuaalikasvatus on paljolti kirkon hallussa.Asetelma ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Tiukalla aborttikiellolla on kannattajia myös maallistuneiden irlantilaisten ja nuorten keskuudessa. Konservatiiviset kannat saavat tukea myös ilman uskonnollisia perusteita.Siksi äänestyksessä on kirkon roolin ­lisäksi kyse myös irlantilaisten käsityk­sistä siitä, mitkä ovat naisten asema ja ­oikeudet. Osa äänestäjistä näkee ne vanhan ­Irlannin kautta, osa uuden Irlannin.