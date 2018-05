Pääkirjoitus

Konepajan alueelle on luvassa uutta elämää

Pasilan

konepaja Helsingin Vallilassa oli aikoinaan yksi kaupungin suurimpia työpaikkoja. Siellä valmistettiin ja huollettiin junan­vaunuja vuosina 1903–2001.Vuonna 1901 valmistuneet Bruno Granholmin suunnittelemat hallit on suojeltu. Ne ovat merkittävä osa Helsingin teollista historiaa. Nyt vuosia tyhjillään olleet ­hallit alkavat saada uutta elämää, kun VR päätti pitkien neuvottelujen jälkeen ­myydä osan rakennuksista entiselle ­Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläälle ja liikemiehelle Bruce Oreckille.Kiinteistösijoitusyhtiö Vallilan Ratapiha osti jo viime joulukuussa alueelta kolme pienempää rakennusta: pajan, lasipalatsin ja voimalan. Yksi rakennuksista on ­remontoitu Amerin pääkonttoriksi.Bruce Oreck haluaa tehdä Train Factoryksi nimetystä alueesta kaupunkikulttuurin keskuksen, jossa olisi kahviloita, ravintoloita, pienyrittäjiä, kokeilua ja luovuutta. Mallia haettaisiin esimerkiksi Lontoon Camdenista.Rosoinen ja eloisa ympäristö antaa ­hyvät puitteet kiehtovalle kaupunkielämälle. Vaikka Helsinkiä ei voi verrata Lontooseen, Vallila ja sen ympäristö ovat todennäköisesti juuri se paikka, jossa on riittävästi värikkäästä ja urbaanista sykkeestä nauttivia ihmisiä.