Pääkirjoitus

Jos eduskunta voi vielä korjata esityksen, sote-uudistus etenee

Poliittinen

kiehunta sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä on kuumentunut nopeasti viime päivinä. Yhtenä osoituksena tästä voi pitää sitä, ­että perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnos asiakkaan valinnan­vapautta koskevasta lakiesityksestä vuoti torstaina Ilta-Sanomien kautta julkisuuteen. Tällaisten tietojen vuotaminen va­liokunnasta on harvinaista.Torstaina myös valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas) ilmoitti, ­että lausunnon käsittely valiokunnassa venyy ensi viikolle.Perustuslakivaliokunnan lausunnolla on ratkaiseva merkitys koko uudistuk­selle. Valiokunta todennäköisesti vaatii lakiesitykseen useita muutoksia. Olennaista on, voidaanko muutokset tehdä eduskuntakäsittelyssä. Jos näin on, ­uudistuspaketti voisi yhä edetä.Jos edessä on isompia korjauksia valinnanvapausmalliin, poliittinen paine voi alkaa horjuttaa hallituksen sisäistä yhtenäisyyttä, kun seuraavat eduskuntavaalitkin jo lähestyvät.Jos julkisuuteen vuotaneet tiedot pitävät paikkansa, valiokunta olisi esittämässä lisää vaiheistusta valinnanvapauden toimeenpanoon. Korjaus olisi odotettu, koska sitä ovat toivoneet myös useat ­sote-asiantuntijat.Vaiheistusta lisättiin jo viime kesän jälkeen, kun perustuslakivaliokunta palautti esityksen valmisteluun. Esitykseen on tehty myös muita korjauksia valiokunnan toivomalla tavalla.usi toimeenpanon aikataulu ­voisi tarkoittaa sitä, että ensin ­uudistettaisiin hallintorakenteet ja perustettaisiin maakunnat. Tässä vaiheessa myös sote-palvelujen tuotanto olisi maakuntien käsissä.Vasta myöhemmin otettaisiin käyttöön asiakkaan valinnanvapaus eli joihinkin palveluihin tulisi yksityinen tuottaja julkisen rinnalle kilpailemaan asiakkaista. Aikataulu vastaisi silloin sitä, mitä hallitusohjelmaan oli alun perin kirjoitettu.Lakiesitysten eduskuntakäsittelyn pitkittyminen voi jo yksinään johtaa maakuntavaalien päivämäärän lykkääntymiseen lokakuun lopusta. Valtuuston pitäisi päästä töihin noin vuosi ennen kuin palvelut siirtyisivät maakuntien vastuulle vuoden 2020 alusta.