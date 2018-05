Pääkirjoitus

Kevään upea sää myös velvoittaa varovaisuuteen

on suomalaisten kestopuheen­aihe, mutta nyt toukokuussa hämmästelyllä on ollut poikkeuksellinen sävy. Miten voi olla mahdollista, että lämpöä ja aurinkoa voi riittää ­päivästä toiseen? Lämpöaalto on saanut myös luonnon kukoistamaan.Pessimistin pakollinen puheenvuoro on huokailla, että kauniita päiviä ei ehkä riitäkään enää kesä-, heinä- ja elokuuksi. Ilmeisesti hienosta keväästä nauttiminen edellyttää jonkinlaista tasapainon hakemista synkistelystä.On kuitenkin myös oikeita syitä vakavuuteen. Pitkään jatkunut kuivuus on tehnyt metsäpalojen vaaran nyt erityisen suureksi. Sekä metsä- että maastopaloja on syttynyt huomattavasti normaalia enemmän.Paikoin pelastuslaitokset huhkivat ympäripyöreitä päiviä voimiensa rajoilla. Virka-apua on tarvittu myös Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta.Vastuu palojen ehkäisystä kuuluu nyt kaikille suomalaisille. Ajatuskin avotulen teosta kannattaa unohtaa, ja kipinöitä ­aiheuttavaa toimintaa pitää välttää. Ulkona kannattaa liikkua silmät auki, jotta voi ilmoittaa mahdollisista palohavainnoista mahdollisimman nopeasti.Varovaisuus ei millään tavoin estä nauttimasta upeista kevätkesän säistä.