Pääkirjoitus

Venäjä ei enää edes yritä ylläpitää uskottavuuttaan

Länsimaiden

ja Venäjän suhteet kylmenivät rajusti, kun malesialainen matkustaja­kone ammuttiin alas Itä-Ukrainan separatistialueiden ­yllä 17. heinäkuuta 2014. Merkit Venäjän osuudesta 298 ihmishenkeä vaatineessa teossa olivat alusta alkaen vahvat. EU ja Yhdysvallat kovensivat ­pakotteita, joita oli kohdistettu Venäjään Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sotatoimien vuoksi.Pakotteet ovat edelleen voimassa, mutta kun näyttö Venäjän osuu­desta vahvistuu, reaktiot sen enempää lännessä kuin Venäjällä eivät ole läheskään yhtä voimakkaita kuin neljä vuotta sitten.Hollantilainen syyttäjäviranomainen esitti torstaina näyttönsä siitä, että ­Amsterdamista kohti Kuala Lumpuria matkanneen koneen tuhonnut ohjus­järjestelmä oli tuotu Itä-Ukrainaan ­Kurskista Venäjän ilmatorjuntajoukkojen tukikohdasta. Seuraavaksi odotetaan mahdollisia syytteitä iskun tekijöiksi epäil­lyille. Joukossa on suurella toden­näköisyydellä venäläisiä sotilaita.Se, että uudet tiedot eivät johtaneet uusiin toimiin lännessä, ei johdu Venäjän-suhteiden paranemisesta vaan niiden huononemisesta sekä turtumisesta. Koneen alasampumisen jälkeen Venäjä on osallistunut sotarikoksia tekevän hallituksen puolella Syyrian sotaan ja ilmeisesti yrittänyt murhata entisen vakoilijansa hermokaasulla Britanniassa.enäjä vuorostaan kiistää osuutensa matkustajakoneen tuhoamiseen entiseen tapaan muttei entisellä tarmolla kehittele omia versioitaan tapahtumasta.On selvää, että tällaista tekoa peittelevän maan uskottavuus on huono, mutta se ei enää näytä vaivaavan presidentti Vladimir Putinin hallintoa.Yksi esimerkki piittaamattomuudesta on, että kun Venäjä vielä kymmenen vuotta sitten yritti kaikin tavoin häiritä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin tarkkailijoiden toimintaa vaaleissaan, se ei tämän vuoden vaaleissa piitannut tarkkailijoista millään tavalla.Venäjä, joka yritti ylläpitää uskottavuutta vilpillisin keinoin, oli lännen kannalta hieman helpompi keskustelukumppani kuin Venäjä, joka ei piittaa uskottavuudestaan lainkaan.