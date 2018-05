Pääkirjoitus

Latauspistokkeesta parkkipaikalla voi tulla uusi työsuhde-etu

sähköautojen yleistyminen nostaa esiin monia käytännön kysymyksiä. Yksi niistä on autojen lataus työpaikoilla.Verottajalla on ollut valmiit käytännöt työsuhdeautoille ja kilometrikorvauksille. Vapaalle autoedulle ja käyttöedulle on määritelty verotusarvot ja kilometri­korvauksille verottomat enimmäisrajat. Malli on toiminut maailmassa, jossa auto tankataan huoltoasemalla.Mutta miten pitäisi toimia, jos työn­antaja tarjoaakin sähköauton latausmahdollisuuden työpaikalla sekä omille että työsuhdeautoille? Arjen rutiinien kannalta se helpottaisi monen elämää, kun auto seisoo pysäköitynä koko työpäivän ajan.Malleista tulee helposti monimutkaisia tai epäreiluja. Siksi hallitus haluaa jo ensi vuoden alusta yksinkertaistaa työpaikkalataamisen verokohtelua. Latausoikeudelle tulisi kaavamainen verotusarvo ­puhelinedun tapaan. Verotusarvo vas­taisi keskimääräistä laskennallista lataamisen arvoa – mikä se lieneekään.Uudistus on tervetullut ja helpohko toteuttaa. Liikenteen murros on kuitenkin vasta aluillaan. Päättäjien pöydälle tulee lähivuosina monia muitakin kysymyksiä ratkottaviksi. Niissäkin kannattaa pyrkiä selkeyteen ja johdonmukaisuuteen sekä välttää tapauskohtaista improvisointia.