Pääkirjoitus

Telakkateollisuus kohottaa nyt Suomea ja opettaa omistajuuden merkitystä

Suomen viennin arvoa kuvaavissa tilastoissa on yksi erikoisuus. Meillä on vientituote, jonka kappalehinta on niin suuri, että sen mittaamisessa tarvitaan oikaisuja, puhdistuksia ja selittäviä tulkintoja.