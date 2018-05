Pääkirjoitus

Venäläismatkailija etsii reittiä Suomen teille

Vaalimaalla juhlittiin pitkään kestäneen rakennushankkeen valmistumista. Kyse oli E18-väylän vihkiäisistä. Tänä keväänä otettiin käyttöön viimeiset osuudet moottoritien veroisesta yhteydestä, joka kulkee Turusta itärajalle.Rakennushankkeen kestoksi voi laskea yli kuusikymmentä vuotta, jos ottaa aloituspisteeksi Helsingin ja Espoon välillä kulkevan Tarvontien urakan käynnistymisen vuonna 1956.Suomalaiset hahmottavat helposti, että moottoritieverkkomme kytkee maan eri osat Helsinkiin. Itärajan toisella puolella näkökulma on luontevasti toinen. E18 on Pietarin tieyhteyksien läntinen osa varsinkin tavaraliikenteelle.Venäjän puolella rajaa tieurakka on vielä kesken, mutta se etenee nopeasti. Ahtainta on vielä hetken aikaa Viipurin ja Suomen rajan välillä.Myös venäläisen matkailijan näkö­kulmasta Suomen tieverkko on erittäin hyvässä kunnossa, mutta Venäjän puolella vaihtelu on suurta. Siksi reitin valintaan vaikuttavat tiestön kunto Venäjän puolella sekä rajanylityksen sujuvuus.Suomeen lomalle tuleva pietarilais­perhe voisi harkita lähtöreitikseen myös A121-väyläksi nimettyä tietä, jonka kulkee aikanaan Pietarin ja Petroskoin välillä Laatokan länsipuolelta. Tie on jo nyt ­hyvässä kunnossa Lahdenpohjaan asti. Sieltä olisi enää lyhyt matka Suomen ­rajalle ­Parikkalan kohdalla. Siellä ei kuitenkaan ole kansainvälistä raja-asemaa: rajan ylittävät lähinnä puutavara-autot.uomen näkökulmasta uusien raja-asemien avaamisessa kyse on enimmäkseen rahanpuutteesta. Jo nyt venäläisturistit saattavat joutua jonottamaan rajalla pitkään suomalaisen henkilöstön niukkuuden vuoksi.Venäjällä ja varsinkin Pietarin seudulla Suomi on kiinnostava kohde lomien ja vapaa-ajan viettoon. Taloustilanne on ­vakiintunut, ja nykyiseen ruplan kurssiin on totuttu.Tiet alkavat olla varsinkin Etelä-Suomeen tulevalle turistille houkuttelevassa kunnossa. Rajanylitystä nopeuttamalla Suomi voisi tehdä saapumisen vielä helpommaksi. Nopeimmin sujuvuutta voisi parantaa nykyisten raja-asemien kapasiteettia kasvattamalla.