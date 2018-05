Pääkirjoitus

Italian presidentti määräsi lisäajan ja otti suuren riskin

kolme kuukautta ilman hallitusta ei ole Euroopan mitta­kaavassa mikään ennätys. Esimerkiksi Espanja oli yli kymmenen kuukautta ilman hallitusta vuosina 2015–2016. Italiassa 4. maaliskuuta pidetyistä vaaleista lähtien jatkunut hallitus­kriisi on kuitenkin jo nyt poikkeuksellisen vakava. Pelissä on yhden suuren EU- ja euromaan vakaus.Viikonvaihteessa muualla EU:ssa ja osin myös Italiassa huokaistiin helpotuksesta, kun presidentti Sergio Mattarella käytti valtaoikeuksiaan täysimittaisesti ja kieltäytyi nimittämästä euron vastustajana vahvasti profiloitunutta ekonomistia Paolo Savonaa uuden hallituksen valtiovarainministeriksi.Päätöksellään Mattarella katkaisi vain neljä päivää aiemmin hallituksen muodostajaksi nimittämänsä Giuseppe Conten tien pääministeriksi. Samalla kaatui maaliskuun vaaleissa menestyneiden populistisen Viiden tähden liikkeen ja laitaoikeistolaisen Legan yritys muodostaa yhdessä Italialle uusi hallitus.Maanantaina vuorossa oli Mattarellan ilmoitus kansainvälisen uran tehneen ekonomistin Carlo Cottarellin nimittämisestä virkamieshallituksen johtoon. Jos parlamentti hyväksyy nimityksen, järjestetään Italiassa vaalit todennäköisesti ­ensi vuonna. Mikäli Cottarelli ei saa tuekseen parlamenttienemmistöä, ovat vaalit edessä jo muutamassa kuukaudessa.äin Mattarella hankki Italialle ­lisäajan. Se on tervetullut, koska kahden populistisen protestipuolueen hallituksen kaavailut enteilivät Italiaan epävakautta, joka heijastuisi koko Eurooppaan. Eurosta irtaantumista puuhaava valtiovarainministeri ei olisi ollut ainoa ongelma, vaan myös akateemisen taustansa valehdellut pääministeri olisi ollut arvaamaton.Tosiasiaksi kuitenkin jää, että Viiden tähden liike ja Lega olivat vaalivoittajia, jotka kyselyjen mukaan voittaisivat vaalit jälleen, jos ne järjestettäisiin nyt. Lisäaika tuli poliittisten instituutioiden legitimiteetin kustannuksella. Niiden heikkous on entuudestaan Italian erityisongelma.Seuraavat vaalit uhkaavat nyt muodostua eräänlaiseksi kansanäänestykseksi Italian toiminnasta EU:ssa.