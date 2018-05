Pääkirjoitus

Rkp pyrkii eduskunnassa keskelle salia

kansanpuolue haluaa laventaa profiiliaan. Se selvisi puoluekokouksessa viikon­loppuna. Jo kokouspaikka Oulu kuvastaa, mistä suunnasta puolue hakee kannatuksen kasvua: suomen­kielisistä.Rkp on tullut tunnetuksi lähinnä kielipuolueena. Sen kannatus keikkuu nykyisin vaaleista toiseen neljän ja viiden prosentin välillä.Uudelleen Rkp:n puheenjohtajaksi valittu Anna-Maja Henriksson haluaisi ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen siirtää puolueen eduskuntaryhmän paikat täysistuntosalissa keskemmälle, kokoomuksen ja keskustan väliin. Tämä kuvastaisi hänen mukaansa paremmin puolueen asemaa Suomen puoluekentässä. Ryhmän nykyinen istumapaikka, puhemiehen korokkeelta katsottuna oikeassa laidassa – tulkkien vieressä – on peruja ajalta ennen nykyistä äänentoistotekniikkaa.Istumapaikkatoive on perusteltu. Eduskunnassa istuu kaksi ellei kolme ryhmää, joiden arvomaailma on konservatiivisempi kuin Rkp:n: perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja miksei myös siniset.Sen sijaan liberaalin yleispuolueen leiman tavoittelusta tuskin olisi hyötyä. ­Liberaalinen kansanpuolue eli aikansa, eivätkä sen aatteelliset seuraajaehdokkaat ole pärjänneet niinkään hyvin.