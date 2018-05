Pääkirjoitus

Virta vie kohti suurempia ammattiliittoja

SAK:hon kuuluvaa kuljetus­alan ammattiliittoa ilmoitti viime viikolla tiivistävänsä yhteistyötään. Liitot perustivat uuden järjestön: sen nimi on Kuljetusliitot KL.Kuljetusliitot toimivat nykyisinkin samassa talossa Hakaniemen torin kupeessa, joten yhteistyön lisääminen on myös siinä mielessä luontevaa.Kuljetusliitoilla on jo vanhastaan ”toveria ei jätetä” -sopimus. Sen mukaan muut kuljetusliitot rientävät tueksi, jos jollakin liitolla on vaikeuksia työehtoneuvotteluissa. Järein tuen muoto ovat tukilakot.Kuljetusliitoilla on jäsenmääräänsä suurempi merkitys yhteiskunnan toimimiselle. Halutessaan liitot voisivat seisauttaa sekä tavaraviennin että julkisen henkilöliikenteen.Muutenkin kehitys vie kohti suurempia liittokokonaisuuksia. Vuodenvaihteessa aloitti Teollisuusliitto, joka syntyi Metallityöväen liiton, Kemianliiton ja teollisuuden ammattilaisten Teamin fuusiosta.Liittofuusioita perustellaan joka kerta paremmalla edunvalvonnalla, mutta taustalla on myös raadollisempi syy: ­lähes joka liitossa maksavien jäsenten määrä vähenee kaiken aikaa.Pienillä liitoilla on vaikeuksia suoriutua jäsenmaksuilla rahoitettavista palveluista. Fuusio on usein välttämätön.