Hyvinvointivaltio nojaa suureen keskiluokkaan

valtuuskunta (Eva) julkaisi tiistaina analyysin, joka koskee keskiluokkaa, suurinta osaa meistä suomalaisista.Keskiluokkaan lasketaan OECD:n määritelmän mukaan ne koti­taloudet, joiden käytettävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia mutta alle 200 prosenttia väestön mediaanitulosta.Mediaanitulo saadaan, kun pistetään ihmiset jonoon käytettävissä olevien tulojen suuruuden mukaan ja otetaan heistä keskimmäisen tulot.Määritelmä on sen verran väljä, että siihen mahtuu enemmistö suomalaisista. Yli kaksi kolmesta suomalaisesta kuuluu keskiluokkaan.Suomessa keskiluokkaan kuuluu, jos tulot ennen veroja olivat vuonna 2016 1 900–6 400 euroa kuukaudessa. Siihen mahtuu suurin osa kokopäivätyössä käyvistä palkansaajista. Isoilla pääomatuloilla elävät ovat sitten asia erikseen.Kaiken lisäksi keskiluokalla menee ­aina vain paremmin: vuodesta 1995 vuoteen 2016 keskiluokan käytettävissä olevat tulot kasvoivat 45 prosenttia. Suuri­tuloisilla kasvu oli samassa ajassa 49 prosenttia ja pienituloisilla 36 prosenttia.Suomen keskiluokka on yksi Euroopan suurimmista. Ruotsissa ja Tanskassa keskiluokka on suunnilleen samankokoinen kuin meillä, mutta Virossa siihen kuuluu vain 58 prosenttia väestöstä.dellä olevasta voinee päätellä, ­että laaja keskiluokka tarkoittaa kohtalaisen tasa-arvoista yhteiskuntaa yhtäläisine mahdollisuuksineen. Suurella massallaan ja maksamillaan veroilla keskiluokka pitää pohjoismaisen hyvinvointivaltion pystyssä.Esimerkiksi kehittyvissä maissa keskiluokka on suhteellisen pieni ja ihmiset kuuluvat ääripäihin: rikkaiden harva­lukuiseen joukkoon ja pienituloisten suureen massaan.Kun jossain maassa keskiluokka vahvistuu, sillä on usein monia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vahvistuva keskiluokka alkaa vaatia myös poliittisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.Monen valtion demokratisoitumis­kehitys on alkanut juuri keskiluokan ­kasvaneesta tyytymättömyydestä. Keskiluokka on siis parhaimmillaan muutosvoima, vaikka usein muuta väitetään.