Pääkirjoitus

Perhevapaauudistuksesta jäi jäljelle murunen

Vaalikauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tässä vaiheessa moni laskee, mitkä hankkeet jäävät nykyiseltä hallitukselta seuraavan hallituksen tehtäväksi. On hallitus­pohja mikä hyvänsä, perhe­vapaiden uudistaminen on sillä listalla.Tällä vaalikaudella uudistuksesta ei päästy ratkaisuun, vaikka hetken aikaa yritystä oli. Hallitus päätti tiistaina tämän vuoden ensimmäisestä lisätalousarvio­esityksestä. Sieltä löytyy pieni määrä­raha, jonka voi tulkita olevan uudistushankkeesta jäljelle jäänyt murunen.Lisäbudjetti on pieni verrattuna varsinaiseen budjettiin, ja miljoona euroa on pieni raha lisäbudjetissakin. Sillä on kuitenkin tarkoitus käynnistää pilotti, jolla tuetaan pitkään perhevapailla olleiden henkiöiden paluuta työelämään. Perhekeskuksissa olisi tarkoitus tarjota ura- ja työnhakuvalmennusta.Nykyisin varsinkin heikolla koulutuspohjalla on vaikea päästä takaisin työelämään, jos on ollut monta vuotta koti­hoidon tuella. Jos samoihin vuosiin osuu äkillisiä muutoksia perhetilanteessa tai puolison työllistymisessä, lapsiperheiden talousahdinko kroonistuu helposti.Pilotti siis muistuttaa yhdestä tekijästä, joka perustelee koko järjestelmän uudistamista. Sekin tosin tarttuu tilanteeseen vasta pitkien vapaiden päättyessä.