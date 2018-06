Pääkirjoitus

Irak oikaisi oman syöksykierteensä käymällä vaaliuurnilla

Huonot uutiset Irakista ovat olleet vakiintunut ilmiö jo vuosikymmenten ajan. Nyt kierre on ainakin tauonnut, ja se on hyvä uutinen, vaikka Irakin tulevaisuudennäkymät eivät vieläkään ole auvoisia. Irakin vitsausten lista on niin pitkä, että harva muistaa kaikkia sen vaiheita.