Pääkirjoitus

Kannattaa pitää huolta, että markkinavoimat toimivat energiantuotannossa

Energia

, varsinkin sähkö, pyörittää nykyaikaista yhteiskuntaa. Jos ja kun energiajärjestelmää halutaan muuttaa, se on työlästä ja monimutkaista. Nykyään yksi suurim­mista muutokseen pakottavista voimista on ilmastonmuutos, jolla päätöksen­tekijät yrityksissä ja politiikassa eivät vaivanneet päätään vielä sukupolvi sitten.Järjestelmää on muutettu ilmasto­ystävällisemmäksi pykälillä, tuilla ja verotuksella. Usein ratkaisuja on tehty yksi tuotantomuoto kerrallaan. Lopputulos on ollut sekava ja monin paikoin tehoton. Jälkeenpäin arvioiden käytetyllä rahalla olisi voinut saada enemmän aikaan.Samalla energiantuotanto on menettänyt luonnettaan kilpailtuna markkinana. Jos toimintaa ohjaavat sääntely ja tuet, yritykset käyttävät liikaa voimia päättäjien lobbaamiseen ja liian vähän tuote­kehitykseen ja uusien liiketoiminta­mallien kehittämiseen.Onneksi kokemuksista on otettu oppia. Eduskunta hyväksyi toukokuun lopulla lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Se on askel ­oikeaan suuntaan.Lain perusteella valtio kilpailuttaa tuottajia ja kertoo, kuinka paljon uusiutuvaa sähköä se markkinoille haluaa. Kilpailutukseen voi osallistua tuulivoimalla, aurinkovoimalla, biomassalla ja bio­kaasulla. Sen jälkeen valtio hyväksyy edullisimpia tarjouksia, kunnes tuotantomäärä on saavutettu.Mallin yksi etu on, että se on tekno­logianeutraali. Toinen hyvä puoli on, ­että tukea maksetaan tuotetusta sähköstä ­eikä teoreettisesta kapasiteetista.usi tukijärjestelmä on vain yksi askel markkinavoimien kun­nianpalautuksessa. Sen piirissä on aluksi vain tuotantomäärä, joka vastaa vajaata kahta prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.Energiajärjestelmä on kuitenkin kokonaisuus, joka toimiakseen kaipaa kan­nustimia myös säätövoimalle, energian varastoinnille ja kysynnän joustoille.Näissäkin tarvitaan pelisääntöjä, ­jotka eivät tarraudu aikaisempiin toimintatapoihin. Aiemmat keinot ratkaista sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainottaminen saattavat kilpailussa korvautua uusilla ja samalla tehokkaammilla keinoilla.