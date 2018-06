Pääkirjoitus

Varainsiirtoveron poistolla on myönteisiä vaikutuksia, mutta silläkin on hintalappu

Kokoomuksen

puoluehallitus ehdottaa ensi viikon lopulla kokoontuvalle puoluekokoukselle, että varainsiirtoverosta luovuttaisiin ja valtion tulojen menetys kompensoitaisiin karsimalla muun muassa asumiseen liittyviä vähennyksiä.Varainsiirtoveroa kertyy vuosittain 860 miljoonaa euroa. Siitä 85 prosenttia – 730 miljoonaa euroa – tulee asunto- ja kiinteistökaupoista.Veroa korotettiin vuonna 2013. Asunto-osakkeesta veroa joutuu maksamaan 2,0 prosenttia ja omakotitaloista 4,0 prosenttia kauppahinnasta. Ensiasunnon ostajat on tietyin ehdoin vapautettu verosta.Varainsiirtovero on niitä veroja, jotka jarruttavat taloudellista toimeliaisuutta. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (Vatt) ja Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksessa todettiin, että vero vähentää muuttoja sekä maakuntien sisällä että maakuntien välillä. Se on siis este työ­voiman liikkumiselle maan sisällä. Muuttoliike vie työn perässä muuttotappiokunnista muuttovoittokuntiin.Verojen poiston synnyttämiä aukkoja paikataan usein puheilla dynaamisista vaikutuksista. Niitä varmaan on, mutta vastuullinen poliitikko ei sillä vastauksella selviä. Siksi pöydällä ovat myös muut asumisen verot, kuten kiinteistövero.