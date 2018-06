Pääkirjoitus

Espanja rämpii eteenpäin politiikan kriisien keskellä

pääministerinä perjantaihin asti ollut konservatiivi Mariano Rajoy ja hänen tilalleen noussut sosialisti Pedro Sánchez on ristitty aiemmin Espanjan politiikan eloonjääneiksi. Molemmat ovat nousseet lukuisten kriisien ja vastoinkäymisten jälkeen yhä uudelleen pinnalle.Vaikuttaa siltä, että 63-vuotiaan Rajoyn poliittinen ura on kuitenkin nyt päättynyt. Sánchezinkaan tuleva menestys ei ole lainkaan taattu, vaikka hän on vasta 46-vuotias ja onnistui lukuisten tappioiden jälkeen lopulta selättämään kestovastustajansa.Rajoyn kauden päättymiseen johtanut luottamuslauseäänestys Espanjan parlamentissa perjantaina oli käännekohta pitkässä sarjassa kriisejä. Niihin ovat mahtuneet raskas taantuma, laajat korruptiopaljastukset ja Katalonian epä­onnistunut yritys itsenäistyä.Edessä voi olla jonkinlainen suvantovaihe, mutta vaikeudet eivät ole ohi. Etenemiskeinona on lähinnä rämpiminen, joka tosin poikkeaa edukseen nykyisestä sekaannuksesta Italian politiikassa ja ­Euroopan suhteissa Yhdysvaltoihin.Espanjan suunta EU:ssa ei ole vaakalaudalla, ja talouden tilanne on hyvä. ­Tapa, jolla Sánchez nousi pääministe­riksi, tekee kuitenkin hänen hallituksestaan erittäin haavoittuvan.äytössä oli Espanjan perustus­laista löytyvä raskas versio epäluottamuslauseäänestyksestä, jota kutsutaan nimellä censura.Epäluottamuksen esittäjät voivat käyttää menettelyä hallitusta vastaan vain kerran vaalikaudessa. Jos esitys hyväksytään, hallitus kaatuu ja pääministeriksi nousee saman tien ilman erillistä luottamusäänestystä esityksen tekijä, tällä kertaa sosialistipuolueen johtaja Sánchez.Sosialisteilla on vain 86 parlamentin alahuoneen 350 paikasta. Enemmistöön Sánchez tarvitsi radikaaliin vasemmistoon kuuluvan Podemosin sekä Baskimaan ja Katalonian nationalististen ja ­itsenäisyysmielisten puolueiden tuen.Katalonian puolueille Sánchez lupasi neuvotteluja, joskaan ei uutta kansan­äänestystä itsenäisyydestä. Se tarjoaa mahdollisuuden palata hieman normaalimpaan politiikkaan Kataloniassa muttei takaa pitkää ikää Sánchezin hallitukselle.