Pääkirjoitus

Ne alkuperäiset siemenrahastot lopetetaan

Maa- ja metsätalousministeriö

ilmoitti viime viikolla, että lainajyvästöt ja siemenrahastot lopetetaan tarpeettomina ensi vuodenvaihteessa.Ministeriön selvityksen mukaan jäljellä on vielä seitsemän lainajyvästöä ja siemenrahastoa. Kymmeniä on vuosien varrella lopetettu. Nykyinen laki on vuo­delta 1934.Lainajyvästöt ja siemenrahastot olivat 1700–1800-lukujen agraariyhteiskunnassa tärkeitä ruokahuollolle etenkin katovuosina.Lainajyvästöön eli pitäjänmakasiiniin tai lainamakasiiniin talletettiin hyvinä ­satovuosina viljaa katovuosien varalta. Sieltä saattoi saada viljaa lainaksi.Lainatusta viljasta maksettiin myös korkoa, joten pitäjänmakasiini oli eräänlainen maatalousyhteiskunnan pankki.Vuosien 1755–1756 valtiopäivillä päätettiin, että jokaiseen seurakuntaan oli perustettava pitäjänmakasiini.Nykyihmiset käsittävät siemenrahoituksen aivan joksikin muuksi kuin mitä sillä alkujaan tarkoitettiin, mutta agraaritaustaisia ovat monet muutkin nyky­suomen käsitteet.Entiset pitäjänmakasiinirakennukset toimivat nykyään usein arvoisessaan tarkoituksessa: kotiseutumuseoina.