Pääkirjoitus

Eduskunta hoiti osuutensa perustuslain valvonnassa

Suomalaiset

P

osaavat arvostaa vähäeleisyyttä. Katsotuin televisio-ohjelma vuodesta toiseen on itsenäisyyspäivän juhla­vastaanoton kättelyosuus. Viime viikolla uutisten huomio kiinnittyi puolestaan eduskunnassa perustuslakivaliokunnan huoneen kiinni pysyneeseen oveen. Sen takana joukko kansanedustajia käsitteli sote-uudistusta.Aina kun valokeila kääntyy perustus­lakivaliokuntaan, kiihtyy myös sen roolin arvostelu lakiesitysten perustuslain­mukaisuuden ennakkovalvonnassa.Tälläkin kerralla valiokunta hoiti osuutensa mallikkaasti. Se pystyi puristamaan yksimielisen lausunnon. Sote-uudistushankkeiden pitkässä ketjussa valiokunta on puuttunut hyvillä perusteilla olennaisiin kohtiin.Tämän ja edellisen hallituksen esitysten kompuroinnit ovat johtuneet poliittisten linjausten ongelmista ja ristiriitaisuuksista, eivät perustuslain huonoudesta tai sen kohtuuttomasta tulkinnasta.Suhde perustuslakiin on Suomessa tullut koko ajan johdonmukaisemmaksi. Takavuosikymmeninä hallitus saattoi antaa aika huolettomasti lakiesityksiä, jotka se ehdotti hyväksyttäväksi suomalaisena erikoisuutena eli poikkeuslakina. Nykyisin menetellään tyylikkäämmin. Lait sovitetaan perustuslakiin tai toimitaan kuten tiedustelulakien yhteydessä: perustuslain pykäliä aiotaan täydentää, jotta ristiriitaa perustuslain kanssa ei syntyisi.erustuslakivalvonnassa on kuitenkin Suomessa paljon kehitettävää. Varsinkin tuomioistuinten jälki­käteen tekemää valvontaa pitäisi nykyaikaistaa.Lakiesityksiä kyllä ruoditaan tarkasti, mutta jonkin tahon pitäisi pystyä nykyistä paremmin katsomaan, ovatko voimassa olevat lait ajan tasalla. Maailma on muuttunut ja Suomi on tehnyt kansain­välisiä sitoumuksia, jolloin vanhat pykälät ovat usein jääneet ajastaan jälkeen.Tähän työhön ei tarvittaisi välttämättä edes erillistä perustuslakituomioistuinta, vaan nykyisille tuomioistuimille voisi ­lisätä valtuuksia jälkikäteisvalvontaan. Tämä on arkea useimmissa EU-maissa.Silloin olisi mielenkiintoista saada perusteltu juridinen näkemys esimerkiksi siitä, toteutuuko ihmisten yhdenvertainen kohtelu nykyisissä sote-laeissa.