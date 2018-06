Pääkirjoitus

Taloustaidoissa on opittavaa, kun kulutusluottoa maksaa uudella luotolla

Kansanedustaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arto Satosen (kok) lakialoite pikavippien markkinointikiellosta on kerännyt eduskunnassa laajan kannatuksen. Aloitteen on allekirjoittanut 121 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä.Aloitteessa pikavipeistä käytetään termiä ”korkeariskiset vakuudettomat kulutusluotot”.Pikavipit ovat lisänneet suosiotaan viime vuosina. Yksi syy suosion lisääntymiseen on aggressiivinen markkinointi.Pikavippien saaminen on nykytekniikalla tehty todella helpoksi. Älypuhelinta vähän aikaa näpyttelemällä voi saada lainaa jopa kymmeniätuhansia euroja.Harva tyytyy yhteen pikavippiin. Kun tulee takaisinmaksun aika, lasku kuitataan usein uudella vipillä. Viime vuoden lopulla maksuhäiriömerkintä oli 375 000 suomalaisella.Entiseen aikaan puhuttiin vekselikierteestä. Se oli kuitenkin ilmiönä minimaalinen verrattuna pikavippien suosioon.Pikavippeihin lankeavat erityisesti nuoret, joilla oma talous on muutenkin huteralla pohjalla ja taloustaidoissa – ja itsehillinnässä – vielä opittavaa.Vippien todellisesta hinnasta antanee viitteitä se, että vuonna 2013 alle 2 000 euron lainoille tuli 50 prosentin korkokatto.