Pääkirjoitus

Tulevien vaalien aikataulut alkavat mennä arpomiseksi

Pääministeri

Juha Sipilä (kesk) on esittänyt uuden arvion ­lähimmän vuoden sisään pidettävien vaalien aikatauluista. Maanantai-iltana Ylen A-studiossa hän esitti, että EU-parlamentin vaalit ja eduskuntavaalit voitaisiin pitää samaan aikaan. Koska EU-vaalien aikataulun määrää unioni, eduskuntavaaleja pitäisi siis lykätä.Vielä voimassa olevan suunnitelman mukaan eduskuntavaalit olisivat sunnuntaina 14. huhtikuuta. EU-vaalit on tarkoitus pitää touko–kesäkuussa. Tarkka ajankohta on vielä auki.Maakuntavaalien aikataulu on epävarmin. Laatuaan ensimmäiset maakuntavaalit piti alun perin järjestää tämän vuoden tammikuussa presidentinvaalien yhteydessä. Aikataulu kävi kuitenkin liian tiukaksi, joten vaalit siirrettiin ensi lokakuun loppuun. Nyt näyttää siltä, että vaalit lykkääntyvät yli vuodenvaihteen, mutta paljonko – se on vielä epäselvää.Vaaliähky uhkaa yhä pahemmin. Onneksi vuonna 2020 ei ole tiedossa yksiäkään valtakunnallisia vaaleja.Vaalien siirtelyn syynä on kesken­eräinen sote-uudistus. Juha Sipilä haluaa saada maakuntavaalit vielä omalla pääministerikaudellaan, ja kokoomus haluaa sote-uudistuksen säädetyksi valinnan­vapautta myöten. Yhtä ei tule ilman ­toista.duskunnalla on ollut tapana lähteä istuntotauolle juhannuksesta, mutta sote-uudistuksen vuoksi ­istuntokautta on varauduttu jatkamaan heinäkuun alkupäiviin asti. Hallitus haluaa uudistuksen valmiiksi ennen istuntotaukoa. Maakunnille pitäisi myös varata riittävästi aikaa soten valmisteluun.EU-vaalien pitämisellä eduskunta­vaalien yhteydessä saattaisi olla se hyöty, että EU-vaalien äänestysprosentti voisi hivenen nousta. Tulisihan samalla vaivalla hoidettua äänestäminen kaksissa vaaleissa. Ei liene pelkoa, että äänestäjät menisivät pahasti sekaisin siitä, ketkä ovat ehdolla missäkin vaaleissa.Eduskuntavaalien lykkäämisellä EU-vaalien yhteyteen saattaisi olla keskustan kannalta vielä yksi myönteinen seuraus. Jos Sipilän hallitus jaksaa sinnitellä vaalikauden loppuun, se nousisi hallitusten ikätilaston kärkeen.