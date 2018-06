Pääkirjoitus

Nuorisosäätiö aiheuttaa hankaluuksia kumppaneille

Nuorisosäätiö on taas päätynyt lehtien otsikoihin.Suurelle yleisölle säätiö tuli tunnetuksi viime vuosikymmenen lopun niin sanotussa vaalirahajupakassa. Jupakan seurauksena vaalirahoituksen säännöksiä selvennettiin.Tuorein kohu on tältä viikolta. Valtion asuntorahasto Ara päätti peruuttaa Nuorisosäätiön aseman yleishyödyllisenä yhteisönä.Aran mukaan säätiöllä on ollut aravalain ja korkotukilain vastaista toimintaa, kuten se, että säätiö on antanut merkittäviä lainoja ja vakuuksia yleishyödyllisen yhteisön ulkopuolelle. Säätiön johto­henkilöitä on eronnut. Kauppalehden mukaan säätiöllä ei ole nykyään toimitusjohtajaa eikä hallituksen puheenjohtajaa.Tällä kertaa epäselvyyksiä on löytynyt asuntokaupoista. Säätiön perustivat keskustanuoret helpottamaan maalta kaupunkiin muuttavien nuorten asuntotilannetta. Toiminta on kasvanut kohtuullisiin mittoihin: säätiön asunnoissa asuu yli 5 000 nuorta aikuista.Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi vaalirahajupakan aikoihin, että silloinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk) oli esteellinen eli jäävi jakaessaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusta Nuorisosäätiölle, vaikka oli itse ollut säätiön hallituksen jäsen.Samassa jupakassa säätiön entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk), tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä.uorisosäätiöllä tuntuu olevan taipumus aiheuttaa vastoin­käymisiä kaikille, jotka ovat sen kanssa ­tekemisissä. Aivan kuin huono karma tarttuisi.Rahoitusyhtiö GF Money aikoi keväällä listautua pörssiin, kunnes selvisi, että ­yhtiöllä on ollut epäselviä asunto­kauppoja Nuorisosäätiön kanssa. Lis­tautuminen keskeytettiin ja vedettiin pois.Smp:n edesmenneen perustajan Veikko Vennamon nimiin on pantu eräs politiikan mietelause. Sen mukaan kannattaa perustaa säätiö, jos haluaa, että valta ­pysyy pienen piirin sisällä. Sitä neuvoa tuntuvat poliitikot noudattaneen puoluekannasta riippumatta.