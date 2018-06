Pääkirjoitus

uusi suurlähettiläs Robert Pence on ollut Suomessa jo vajaan kuukauden, ja se on ­hyvä asia. Suurlähettiläiden merkitys valtioiden yhteydenpidossa on vuosien varrella muuttunut suorien yhteyksien monipuolistuessa. Lähettiläs on silti yhä tärkeä oman maansa edustaja ja myös yksi kanava sen korkeimpaan johtoon, kuten on nähty Suomen johdon vierailuilla Valkoiseen taloon.Pence on myös kuulemisissaan ja ensikommenteissaan antanut itsestään paneutuneen ja oppineen vaikutelman, jota Suomessa varmasti arvostetaan. Vaikeina aikoina presidentti Donald Trumpin ja muun maailman välillä tällaiset yhteydet ovat erityisen tarpeellisia.Samaan aikaan saksalaiset ovat tutustuneet Yhdysvaltojen uuteen Berliinin-lähettilääseen Richard Grenelliin.Ensin Grenell käski saksalaisyrityksiä lopettamaan kaupan Iranin kanssa vält­tyäkseen Yhdysvaltojen pakotteilta. Seuraavaksi hän sanoi haastattelussa pyrkivänsä ”voimauttamaan” Euroopan nationalistista oikeistoa.Grenellin edellytykset auttaa Trumpin ja Saksan suhteiden parantamisessa ovat nyt noin nolla. Joidenkin lähettiläiden saapuminen on hyvä uutinen. Toiset tekisivät palveluksen olemalla saapumatta.